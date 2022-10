TCL presenta gli Smart TV con Amazon Fire TV integrata

TCL annuncia un nuovo accordo strategico con Amazon per la realizzazione di una serie di Smart TV con Fire TV integrata, con il lancio di una nuova linea QLED 4K in Italia, Germania, Spagna e Regno Unito. La Serie TCL CF6 con Fire TV integrata è disponibile nei formati 50″ e 55″.

Questi modelli uniscono l’elevata qualità immagine QLED 4K Ultra HD di ultima generazione, con la facilità di accesso ai contenuti preferiti degli utenti in un unico luogo, oltre a tutti i controlli per la smart home e all’assistente vocale intelligente Alexa sempre disponibile.

Qualità immagine QLED e piena compatibilità HDR

Con un design elegante senza cornice, la Serie CF6 di TCL con Fire TV integrata combina la tecnologia QLED e tutti gli standard HDR (inclusi Dolby Vision e HDR 10+) per sperimentare immagini realistiche con colori vividi, ampi e precisi, un elevato contrasto, ricchezza di dettagli con qualsiasi contenuto che sia un film, un gioco o un evento sportivo. Gli schermi sono ottimizzati per il cinema e il gioco, anche grazie alla tecnologia Dolby Atmos per suono surround immersivo.

Tutto sotto mano con accesso smart facile, veloce e

La Serie CF6 di TCL integra l’esperienza Fire TV per riunire in modo pratico in un unico posto la televisione in diretta, i contenuti in streaming e le app nella schermata iniziale. A questo si aggiunge il meglio dell’intrattenimento offerto da Fire TV, controlli per la casa intelligente e tutte le funzionalità di Alexa.

Incluso anche il telecomando vocale con Alexa, che permette di utilizzare la voce per accedere a migliaia di canali, app, skill Alexa, oltre che a migliaia di film e serie TV. Qui di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche principali:

Tecnologia QLED Quantum Dot

HDR 10+ / Dolby Vision

Funzioni Gaming (HDMI 2.1 e ALLM)

Fire TV integrata

Telecomando vocale con Alexa

Dolby Atmos

Design sottile, senza bordi e in alluminio

Dimensioni disponibili: 55” e 50”

TCL Serie CF6 con Fire TV integrata, prezzi e disponibilità

La Serie CF6 di TCL è disponibile nei 4 paesi di lancio. In Italia il prezzo consigliato al pubblico per i modelli 55” e 50” è rispettivamente di 499,90€ e 449,90 euro. L’aspetto, le funzionalità e la disponibilità del prodotto possono variare a seconda del paese.

Televisori, soundbar e smartphone TCL sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.