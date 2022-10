Microsoft era vicina a cancellare i controller di accessibilità

Microsoft era stata vicina a cancellare il suo Xbox Adaptive Controller. A far ricredere la società sono stati i dipendenti, che hanno lottato per portare avanti il progetto.

L’Xbox Adaptive Controller nel corso degli anni è stato declinato in diversi prototipi e concetti e un team di dipendenti Microsoft, determinato a migliorare gli sforzi di accessibilità dell’azienda, ha deciso di renderlo una realtà, indipendentemente dai budget del colosso.

Il controller era diventato il fulcro della pubblicità del Super Bowl nel 2019, con uno slot di due minuti che raccontava le storie di giovani giocatori con disabilità che avevano beneficiato dell’Adaptive Controller. In sostanza, i dipendenti Microsoft si sono ribellati ai tagli di budget che prevedevano la sospensione del progetto, e hanno dato vita a qualcosa che ha veramente cambiato la vita delle persone.

Da allora l’Xbox Adaptive Controller è stato un successo per la comunità dei modding e ha incoraggiato Logitech a creare una gamma di accessori per l’Adaptive Controller. Abbiamo anche visto Hori realizzare un controller accessibile di terze parti per lo Switch, ed è chiaro che il grande nome di Microsoft ha contribuito a portare maggiore consapevolezza del settore agli sforzi di accessibilità hardware nei giochi.

Ora, l’accessibilità è anche un grande obiettivo per Surface e Microsoft nel suo complesso. “Si scopre che se ti concentri sull’accessibilità, spesso fai un prodotto migliore per tutti”, afferma Ralf Groene, responsabile della ricerca e del design di Windows e dei dispositivi, in un’intervista con The Verge:

Microsoft ha creato un laboratorio tecnologico sull’accessibilità in cui prototipa hardware progettato per migliorare l’accessibilità

“È un argomento enorme per noi essere inclusivi”, dice Groene:

Microsoft non è un marchio di nicchia. Abbiamo una vasta base di clienti e più possiamo democratizzare l’informatica, meglio siamo. Rendere i prodotti non solo belli ma meravigliosamente utilizzabili

Alcuni di questi miglioramenti sono quasi silenziosi, con tastiere modificate per renderle più facili da leggere o progettate con l’imballaggio migliorato per essere più facile da aprire.

L’Xbox Adaptive Controller e gli ultimi accessori Surface sono arrivati direttamente dal laboratorio di accessibilità di Microsoft. Gli accessori adattivi Surface sono andati in vendita insieme alla nuova linea di dispositivi Surface questa settimana e sono progettati per chiunque possa avere difficoltà a utilizzare un mouse e una tastiera tradizionali.

