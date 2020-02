Teclast P10HD, il tablet 10 pollici con 3 GB di RAM e funzioni smartphone a 100 euro

Se siete alla ricerca di un tablet Android dallo schermo piuttosto grande, con buone caratteristiche tecniche, ma che abbia un prezzo davvero abbordabile, ecco allora il Teclast P10HD, il tablet 10 pollici con 3 GB di RAM a 100,10 euro. Si acquista direttamente da questo indirizzo.

Sbloccato per l’uso in tutto il mondo, quindi anche in Italia, Teclast P10 HD è anzitutto un tablet 4G, quindi in grado di sostituire uno samrtphone, con piena capacità di chiamare e ricevere telefonate, oltre che di utilizzare WhatsApp, così come tutte le altre app di messaggistica.

Al suo interno monta il processore UNIC SOC SC9863A Octa-core, con consumi energetici davvero bassi, per una maggiore durata della batteria. A livello di sistema operativo non di fa mancare Android 9.0, non ultima distribuzione del robottino verde, ma comunque molto recente.

Come anticipato, il pannello è un display da 10,1 pollici, con risoluzione FHD IPS con curvatura 2.5D. Il corpo è in metallo, spesso appena 7 mm, dunque comodo da impugnare.

La batteria è di grande capacità, ben 6000 mAh, che consente riproduzione video locale fino a 10 ore. Tornando al processore, si tratta di una CPU a 1,6 GHz , affiancato da ben 3 GB RAM e 32 GB ROM.

Non manca una doppia fotocamera, una posteriore da 5,0 MP e una anteriore da 2,0 MP. Presente poi il modulo GPS per la navigazione, proprio come accade su smartphone. Quanto alla connettività WiFi, monta un modulo Dual Band, mentre il supporto BT è alla versione 5.0, dunque per un segnale stabile.

La memoria integrata è espandibile tramite scheda Micro SD, fino a 128 GB: insomma, un tablet completo, a cui non manca nulla, potendo anche sostituire lo smartphone in tutto e per tutto, e includendo anche un ingresso jack da 3,5 mm, per gli amanti delle cuffie cablate.

Il tablet è piuttosto leggero, appena 450 grammi, e ha dimensioni contenute in 24,00 x 15,00 x 0,79 cm.

Solitamente ha un costo di 145 euro, ma al momento costa 100,10 euro. Clicca qui per approfittare dello sconto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.