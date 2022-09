Tedee porta a IFA 2022 serrature e lucchetti smart

Tedee presenta a IFA 2022 soluzioni smart per le serrature, proponendo anche un lucchetto intelligente e un bridge per il corretto funzionamento di questi dispositivi.

Tedee PRO è il primo prodotto presentato a Berlino. Si tratta di una serratura intelligente Tedeeche rende smart una porta tradizionale. Una volta montato sarà sufficiente premerlo per sbloccare la porta ed uscire, mentre il Tedee Pro si bloccherà automaticamente dopo la chiusura della porta.

Al rientro in casa, la porta potrà essere aperta con uno smartphone o l’app su Apple Watch. E’ possibile anche abilitare lo sblocco automatico quando viene rilevato il Bluetooth dello smartphone. Tramite app è anche possibile condividere le chiavi digitali: si tratta di un meccanismo particolarmente comodo per chi affitta case e vuole concedere l’accesso temporaneamente ai propri inquilini.

All’interno della serratura è presente una batteria da 3000 mAh, che offre un’autonomia di 14 mesi con una singola carica, con un massimo di 8 utilizzi al giorno.

Tedee GO

GO è la versione economica del lucchetto intelligente Tedee PRO. Si installa in circa 30 secondi, potendolo posizionare sopra il cilindro della porta esistente, senza necessità di sostituirlo o impiegare adattatori. Per il corretto funzionamento sono necessarie tre batterie di tipo CR123A, che permettono un’autonomia per un massimo di 9 mesi, 6 mesi in media con un massimo di 8 utilizzi al giorno.

Bridge Tedee

Il Bridge Tedee consente a una serratura intelligente Tedee di connettersi a Internet. Entrambi i dispositivi si collegano tramite Bluetooth per unirsi alla rete Wi-Fi locale. Potrà essere posizionato fino a 2 metri dalla porta. Il bridge Tedee consente funzionalità remote avanzate della serratura intelligente Tedee, quali sblocco remoto, controllo con Siri, Alexa e Google Assistant e compatibilità con i sistemi smart home come Apple HomeKit, Google Home, Fibaro , Homey e altri ancora.

Inoltre, offre cronologia degli eventi in tempo reale con notifiche push e migliora la qualità dello sblocco automatico.

Tastiera Tedee

La tastiera è opzionale e serve per poter aprire serrature e lucchetto senza smartphone, semplicemente inserendo un PIN manualmente, da digitare per l’appunto sulla tastiera. Pesa circa 120 g (senza batterie), 155 g (con 3 batterie AAA) e ha dimensioni pari a 48 mm x 135 mm x 28 mm.

Per la domotica in chiave Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile sono disponibili nella sezione dedicata CasaVerdeSmart del nostro sito.

Invece per tutte le notizie che ruotano attorno a IFA 2022 il link da seguire è direttamente questo.