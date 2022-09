iPhone domina il 78% degli smartphone oltre i 1000 dollari

Ancora una volta gli ultimi rapporti indicano iPhone come smartphone dominante nel mercato dei terminali top di gamma: nonostante rallentamento dell’economia e inflazione Apple e iPhone valgono il 57% degli smartphone premium e ben il 78% dei terminali ultra premium con prezzo pari o superiore a 1000 dollari.

L’ultimo rapporto di Counterpoint, relativo al secondo trimestre, premia Apple come capofila in grado di guidare ancora una volta il mercato degli smartphone premium, con un ampio margine. Non solo, ha superato Samsung con un rapporto 3 a 1.

Apple ha catturato il 57% delle vendite del mercato degli smartphone premium (400 dollari e oltre) con Samsung al secondo posto con il 19%. Commentando la crescita nel segmento di prezzo di 1.000 dollari e oltre, l’analista senior Varun Mishra ha dichiarato

Poiché il 5G sta diventando sempre più diffuso, i consumatori stanno aggiornando i loro dispositivi. Ciò è particolarmente significativo, poiché la grande base installata di utenti premium di iPhone si aggiorna al 5G

Le vendite iPhone di Apple sono cresciute del 114% su base annua, catturando oltre il 78% del segmento di prezzo Ultra Premium da 1000 dollari e oltre. Il successo sarebbe, allora, da imputare soprattutto alla presenza del 5G. I consumatori le cui finanze non sono state colpite da pandemia e inflazione hanno utilizzato il reddito disponibile extra, racimolato per via dell’annullamento dei viaggi programmati, per acquistare dispositivi più costosi, compresi gli smartphone.

Durante la pandemia, gli utenti si sono anche resi conto dell’importanza degli smartphone e hanno iniziato a vedere più valore nell’aggiornamento dei propri dispositivi. Un altro fattore interessante è che questa tendenza nel mercato ultra-premium è onnipresente in tutte le regioni, nonostante le pressioni inflazionistiche.

Questo perché i consumatori benestanti non sono influenzati dagli attuali venti contrari dell’economia. Quindi, il segmento medio-basso è stato duramente colpito, mentre il settore premium sembra non aver risentito della crisi. Nel segmento medio, quello compreso tra 600 e 800 dollari, Apple ha continuato a guidare con una quota del 57% mentre la base installata iOS 4G continua ad aggiornarsi alla versione 5G.

Counterpoint’s Global Monthly Handset Model Sales (Sell-through) Tracker, August 2022Le vendite e le promozioni di iPhone negli Stati Uniti sono rimaste forti per tutto il trimestre e Apple ha catturato il 78% del segmento Ultra Premium nel secondo trimestre. Samsung, invece, guida il mercato Android top di gamma con Galaxy S22, anche se i pieghevoli non sembrano essere entrarti in alcuna top.

Secondo gli analisti gli smartphone premium e ultra premium continueranno a crescere anche nei prossimi mesi. Apple lo sa e si è preparata per tempo: quest’anno per la prima volta ci saranno differenze sostanziali tra gli iPhone 14 standard e i due modelli 14 Pro e 14 Pro Max. La stragrande maggioranza delle novità sarà concentrata esclusivamente sui più costosi iPhone 14 Pro, a cominciare dal processore A16 Bionic, passando al balzo per fotocamera e sensore, alla sostituzione del notch con il foro nel display e altro ancora.

Scopriremo tutto nella presentazione Apple del 7 settembre: come sempre Macitynet seguirà il keynote con la trascrizione in italiano in diretta con tutte le novità hardware e software in arrivo.