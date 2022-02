Telegram 8.5.1 introduce sticker video, reazioni migliori e altro

Nuovo mese, nuova versione di Telegram: siamo alla numero 8.5.1 che porta con sé una ventata di novità per adesivi, reazioni e non solo. Uno dei cambiamenti riguarda la possibilità di creare uno sticker animato partendo da un video. Tutto parte dal fatto che gli sticker animati di Telegram hanno una qualità e un’efficienza senza pari in quanto hanno bisogno di meno di 30 kb di dati per poter funzionare.

Ma per crearli serve un programma professionale come Illustrator: l’azienda invece con questa versione sta introducendo un sistema di conversione semplificato che parte da un qualsiasi video, in modo tale che chiunque può creare nuovi sticker senza dover maneggiare con chissà quale software e allo stesso tempo i designer che sanno creare animazioni in video possono facilmente convertirle in uno sticker per Telegram (per pubblicarli poi bisogna interagire col bot @Stickers: qui tutte le istruzioni.

Un’altra novità riguarda il miglioramento alle reazioni, che presentano animazioni più compatte e che vengono riprodotte in tempo reale per chiunque nella chat. Chi desidera inviare un effetto più grande non deve far altro che tenere premuto sopra la reazione desiderata visibile nel menu.

Inoltre siccome le reazioni sono usate non solo per esprimere emozioni, ma anche per rispondere a domande e mostrare approvazione, è stato introdotto lo stato di lettura. In pratica come per le risposte o le @-menzioni, appare un nuovo pulsante ♡ quando i messaggi hanno reazioni non viste. E ci sono cinque nuove emoji (🥰🤯🤔🤬👏) sia per le reazioni che come emoji interattive.

Per finire, quando si passa al successivo canale non letto o ci si sposta tra le chat, ora è possibile tenere premuto il tasto “Indietro” per aprire un nuovo menu di navigazione dal quale è poi possibile selezionare una delle chat aperte in precedenza (anziché dover pigiare il tasto più e più volte per tornare al punto desiderato). In questo menu finiscono tutte le chat aperte dai messaggi inoltrati, dai collegamenti, tramite username o dal profilo, velocizzando molto la navigazione all’interno dell’app.

Ovviamente questo l’aggiornamento Telegram 8.5.1 corregge anche i problemi noti scovati fino a questo momento e migliore le chiamate, aggiunge il supporto per la traduzione alle pagine con apertura rapida (e nelle bio su iOS) e permette di inviare messaggi silenziosi anche dal menu di condivisione.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Telegram sono disponibili da questa pagina.