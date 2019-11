Avere tutte le offerte di Macitynet “in diretta”: ecco i trucchi, dal canale Telegram alle notifiche Push

Si avvicina il Black Friday e il momento dei regali di Natale e la caccia ai buoni affari è già in corso. Macitynet va a caccia e propone ai suoi lettori per tutto l’anno segnalazioni di sconti, codici, offerte speciali focalizzate (anche se non solo) su prodotti Apple e di elettronica in genere e anche in queste occasioni è in grado di farvi risparmiare centinaia se no migliaia di euro. Se vi chiedete come sfruttare al massimo il frutto delle ricerche dei nostri segugi da… sconto ecco qui qualche consiglio.

Iscriversi al nostro canale Telegram

Il primo e più immediato modo di restare informati sugli sconti è iscriversi al nostro canale Telegram che serve non solo gli sconti che pubblichiamo sul nostro sito, ma anche in casi speciali per segnalare offerte che sono state rinnovate, modificate o aggiornate. Telegram è sicuro e ha un elevato rispetto per la privacy (noi non sappiamo chi sia iscritto, chi legge o chi si cancella e non svelati né indirizzi mail né, tantomeno, numeri di telefono). Il canale può essere silenziato, quindi non siete obbligati a vedervi recapitare le notifiche, ma potete guardarlo solo quando vi interessa (anche se così perderà un po’ della sua efficacia) e avete anche la possibilità di temerlo attivo solo su uno deo vostri dispositivi. Per abbonarsi al canale Telegram Macitynet Offerte basta avere installato Telegram su iPhone, iPad, Android, Mac o PC e cliccare su questo link. Vi ricordiamo che Telegram è gratuito ed è disponibile su tutte le piattaforme: click qui per scaricarlo su Mac, qui per iOS e qui per Android

Iscriversi alla nostra Newsletter

Macitynet invia una newsletter giornaliera con offerte e una con le sue notizie. Quella con le offerte arriva alle 18, circa, di tutte le sere e include tutte le offerte e promozioni che abbiamo pubblicato nel corso delle precedenti 24 ore. Trattandosi ci una newsletter quotidiana e visto che alcune offerte hanno una durata che spesso è molto breve, questo metodo non vi offre certo le stesse garanzie del canale Telegram, ma ha comunque il vantaggio di offrirvi uno sguardo completo ed “iconografico” delle promozioni più recenti. Ovviamente potete cancellare il vostro indirizzo email e quindi smettere di ricevere la newsletter in ogni momento con un sistema “self service” che viene proposto in calce ad ogni edizione della newsletter stessa.

Iscriversi agli RSS di Macitynet

Macitynet ha un feed RSS che serve in tempo reale tutte le nostre notizie, incluse quelle con le promozioni e gli sconti. Iscriversi a questo canale, usando uno dei tanti reader in circolazione, vi aiuta ad avere sempre sottocchio le informazioni che pubblichiamo quotidianamente e quindi anche le opportunità di risparmio. Per iscriversi al feed o leggere il feed, basta copiare e incollare questo indirizzo: https://www.macitynet.it/feed

Mettere nei bookmarks la sezione dedicata alle offerte

Macitynet ha una sezione specifica del sito dedicata alla offerte. Mettendo questa sezione nei bookmarks accederete alle offerte attuali e a quelle passate, molte delle quali saranno ancora attive. Se vi interessano solo le offerte Apple, abbiamo anche una sezione specificatamente dedicata a chi cerca prodotti della Mela a buon prezzo

Visitare frequentemente Macitynet

Ovviamente se doveste decidere di seguire frequentemente Macitynet, mettendo il nostro indirizzo tra i vostri bookmarks, ogni volta che accederete al nostro sito non solo avrete sempre a disposizione notizie, recensioni, articoli di opinione ma anche le offerte. Ricordate solo che alcune offerte sono esposte in primo piano altre sono collocate in una sottosezione che raccoglie le offerte hardware.

Iscriversi alle notifiche in push di Macitynet

Il nostro sito ha introdotto, ormai da anni, un sistema di notifiche in push. Quando viene abilitato (di solito la richiesta viene inoltrata non appena si visita Macitynet), ogni volta che il nostro sito pubblica una notizia si riceve un titolo e una icona. Questo è molto comodo non solo per ricevere, appunto, le notizie ma anche le notifiche di sconti. Le notifiche sono anche queste, come il canale Telegram, private e assolutamente anonime. In pratica non ci dovrete fornire nulla, né nome né indirizzo mail. Tutto avviene sul vostro computer. Noi non sappiamo né chi è iscritto, né chi si cancella. Sappiamo solo che al momento abbiamo qualche decina di migliaia di lettori che usano questo sistema che, quindi, viene ritenuto molto efficace. Se volete sapere tutto delle notifiche, potete leggere questa pagina dedicata al servizio.