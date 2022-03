Samsung fa ironia sul colore verde di iPhone

Ultra? Verde? Oggi ci sentiamo sinceramente lusingati. E’ con questo messaggio che Samsung a circa un’ora dalla conclusione dell’evento “Peek Performance” ha ironizzato su due delle novità annunciate da Apple, rivendicando implicitamente la paternità di due caratteristiche dei suoi prodotti.

Una appunto sarebbe l’etichetta “Ultra” che Samsung usa da diversi anni per differenziare il modello più performante dei propri telefoni in contrapposizione col binomio “Pro Max” scelto invece da Apple, e che quest’ultima avrebbe poi scelto per dare un nome al nuovo chip della gamma M1; l’altra è invece rappresentata dalle due colorazioni verdi introdotte da Apple per la linea base e quella Pro degli iPhone serie 13, che Samsung in maniera analoga propone per i suoi dispositivi.

L’azienda però forse dimentica che Apple ha già presentato un iPhone verde due anni fa con la linea 11 in opzione “Midnight Green”. E i commenti al di sotto del tweet infatti non hanno tardato a ricordarlo tornando al mittente come un boomerang, che si è trovato allegato al suo messaggio ironicamente accusatorio un elenco sterminato di occasioni in cui è stata invece proprio Samsung a copiare Apple, ad esempio con la rimozione del jack per cuffie e poi abbandonando il caricatore nella dotazione dei telefoni. Un altro utente ha persino allegato una foto di un iMac verde del 1998 come prova che ad averci pensato per prima è stata effettivamente Apple.

L’imbarazzo è stato talmente tanto che Samsung ha dovuto nascondere molti di questi commenti, che comunque possono essere letti cliccando sull’icona che rimanda alla scheda dove sono per l’appunto raccolti tutti questi tweet. Il messaggio di Samsung è stato quasi sicuramente uno scherzo un po’ spensierato, ma il commento sul verde poteva essere risparmiato proprio a fronte del fatto che non è il primo iPhone ad essere proposto in questa colorazione. Probabilmente citando solo l’etichetta “Ultra” si sarebbe risparmiata buona parte degli sfottò.