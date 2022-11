Telegram traduce i messaggi su iPhone, iPad e Mac

Telegram è pioniere di un’altra funzionalità dei servizi di messaggistica: a partire dalla versione 8.4.1 per iPhone e iPad (rilasciata a gennaio) e dalla 4.3.2 per Mac pubblicata nelle scorse ore è possibile tradurre i messaggi in un’altra lingua direttamente dall’app e con un semplice click.

Cosa cambia

Questo significa che se si chatta con un’altra persona è possibile scrivere nella propria lingua madre e allo stesso tempo non si deve chiedere all’interlocutore di scrivere in una lingua comune (come potrebbe essere l’inglese); non servirà neppure usare un servizio per la traduzione multilingue come l’app Traduci di Apple o il più universale Google Traduttore, evitando quindi una gran perdita di tempo nel passaggio tra un’app e l’altra, specie quando la conversazione diventa molto lunga.

Ma il servizio ora diventa molto più pratico anche per chi segue canali internazionali, perché adesso è possibile tradurre nella propria lingua anche messaggi molto lunghi in un attimo.

Come funziona

Per poter usare il traduttore integrato in Telegram è necessario attivarlo dal pannello Impostazioni > Lingua. Dopo aver acceso l’interruttore alla voce Mostra pulsante Traduci bisogna impostare la lingua madre (nel nostro caso scegliendo Italiano) alla voce Non tradurre, in modo tale da nascondere il nuovo pulsante per i messaggi scritti nella propria lingua.

Su iPhone e iPad basta tenere premuto su un messaggio scritto in un’altra lingua per aprire il menu contestuale e cliccare poi sul pulsante Traduci: in pochi secondi comparirà una nuova finestra in sovrimpressione con la traduzione dell’intero messaggio, indipendentemente dalla sua lunghezza.

Su Mac invece bisogna cliccare sopra il messaggio da tradurre con il tasto destro del mouse, e selezionare ancora una volta l’opzione Traduci per ottenere lo stesso risultato.

Le novità dell’aggiornamento

Oltre ad abilitare le traduzioni dei messaggi, la nuova versione 4.3.2 per Mac «permette di saltare rapidamente all’ultimo topic aggiornato, corregge alcuni bug e introduce altri miglioramenti minori».

La versione 8.4.1 per iPhone e iPad del 14 gennaio 2022, lo ricordiamo, introduceva invece le Reazioni ai messaggi, la formattazione Spoiler per nascondere alcune parti dei messaggi e la possibilità di generare un codice QR personalizzato che porta al proprio account.