Black Friday Govee, sconti per luci a LED smart per TV, Casa e Auto

Govee è un marchio che si è andato affermando davvero tanto negli ultimi mesi, tanto che adesso è il principale competitor di Philips Hue quando si parla di illuminazione intelligente.

Grazie al Black Friday in corso è possibile acquistare moltissimi prodotti in offerta, dalle luci a LED per la TV, alle lampade RGB da terra, che daranno un tocco di colore alla vostra casa. Ecco il meglio del catalogo Govee in sconto Black Friday fino al primo dicembre 2021.

Ma c’è di più: Macitynet ha ottenuto un vantaggio ulteriore: con il codice MACITY8 attivo fino all’ 1/12 avete uno sconto extra 8% su tutti gli articoli dello store europeo di Govee.

Ma ecco alcuni dei prodotti più interessanti (e scontati): utilizzano tutti la tecnologia RGBIC con più colori su una stessa striscia led. Questo permette animazioni più complesse e affascinanti e supera la monotonia del singolo colore che si avvicenda sulla striscia LED.

Govee Glide Wall Light

Il primo dei prodotti in sconto è il Glide Wall Light. Si tratta, sostanzialmente, di un tubo componibile, che serve a creare l’atmosfera giusta per creare una vera sala da gioco con effetti di luce personalizzabili anche nel layout e una finitura elegante. In totale offre oltre modalità di scena e di musica, si controlla tramite applicazione o comandi vocali, e si può costruire con forme e layout personalizzabile.

Solitamente costa 99,99 euro, ma al momento la portate a casa a 74,99 euro e con ulteriore sconto dell’8% con il nostro codice speciale.

Govee Immersion Wi-Fi TV Backlights

Anche la striscia LED per TV è in forte sconto, in grado di trasformare la vostra televisione in un prodotto ambilight. Questo vuol dire che la colorazione dei LED cambierà in funzione dell’immagine a schermo, riprendendone colori e tonalità. Govee Immersion Wi-Fi TV Backlight viene proposta come la striscia led perfetta per il gaming, grazie alla tecnologia ColorSense.

Il kit si serve, oltre che della striscia LED RGB, anche di una videocamera ColorSense, che riconosce e cattura in modo intelligente i colori sullo schermo del televisore e li applica automaticamente alla retroilluminazione. Questo vuol dire che ogni lato, o angolo della TV, sarà illuminato con un colore diverso, corrispondente a quello riprodotto a schermo. La camera, davvero minimale e dall’aspetto moderno, dovrà essere piazzata nella cornice superiore, così da consentire di avere una visione ottimale di tutti i colori presenti a schermo.

In questo caso il prezzo passa da 75,99 a 58,99 euro con un ulteriore sconto dell'8% con il nostro codice.

Govee Lyra

Si tratta di una lampada da terra minimalista dal design elegante che fornisce un’illuminazione diffusa per creare un ambiente carico di atmosfera. Propone un profilo sottile e un’impressionante proiezione dei colori. Al suo interno la tecnologia RGBICWW, possibilità di riprodurre 64 diversi effetti di luce, oltre che di sincronizzazione con la musica. Naturalmente, la si potrà gestire, oltre che con l’app su smartphone, anche con la voce.

Si acquista a 112,49 euro, anziché 149,99 euro con un ulteriore sconto dell'8% con il nostro codice.

Govee RGBIC Wi-Fi+Bluetooth LED Strip Lights

Si tratta di una striscia LED che aggiunge un’illuminazione vibrante al proprio soggiorno, camera da letto o cucina. Queste luci offrono sempre la tecnologia RGBIC, si controllano tramite Alexa e Google Assistant e supporta fino 4 modalità per cambiare a ritmo di musica. Naturalmente è possibile impostare molteplici scene predefinite, o crearne di personalizzate.

Grazie al Black Friday vi portate a casa a 47,99 euro la versione da 10 metri, ossia due strisce LED da 5 metri ciascuna, togliete un altro 8% con il codice speciale del nostro sito.

Partite da qui per ordinarlo.

Govee Neon LED Strip Light

Davvero interessante questo particolare tubo LED da 3 metri. Serve a personalizzare i muri della propria casa, potendo scegliere la forma del tubo, così da dar vita a diverse creazioni a parete, da illuminare sempre tramite applicazione o controllare a voce tramite Alexa e Google. Con il Black Friday passano da 69,99 euro a 62,99 euro con ulteriore sconto dell'8%.

Govee RGBIC Wi-Fi + Bluetooth LED

L'ultima delle strisce LED in offerta è quella con il rivestimento protettivo. Si tratta in sostanza di una striscia LED, come quella indicata sopra, ma che propone un rivestimento protettivo che avvolge i LED, e che quindi può essere potenzialmente installata anche a vista, senza preoccupazione che venga toccata da qualcuno. In questo caso costa 45,59 euro la versione da 10 metri, mentre se vi accontentate di 5 metri il prezzo è di 33,29 euro con ulteriore sconto dell'8%.

Vi ricordiamo che tutti gli ordini sul sito Govee vengono evasi in 1 giorno lavorativo, con consegna in 4-7 giorni e possibilità di pagare in tutta sicurezza con PayPal. Inoltre, come avviene su Amazon, vi è la possibilità di restituire quanto comprato entro 30 giorni dall’acquisto.

