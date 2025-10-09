Facebook Twitter Youtube

Elgato Prompter XL fa la differenza per conduttori, youtuber e presentazioni aziendali

Di Mauro Notarianni
Due anni addietro Elgato ha presentato Prompter, un teleprompter USB-C, un dispositivo noto anche come gobbo o suggeritore elettronico che visualizza un testo destinato alla lettura da parte di un lettore/annunciatore permettendo di non distogliere lo sguardo dalla telecamera e di dare l’impressione che stia guardando direttamente lo spettatore.

Il nuovo modello (display 15,4″) è più grande rispetto al precedente (display da 9″) e offre la risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel, rispetto ai 1024 x 600 pixel del primo Prompter. Elgato spiega che Prompter XL è indicato per set più grandi e distanze maggiori, mantenendo il testo leggibile. Si monta su treppiede o supporto a C e può anche fare da monitor extra tra una ripresa e l’altra.

Il produttore evidenzia utilizzi quali ad esempio su un set; utile con programmi con più conduttori, ma anche in ufficio per mostrare diapositive e punti chiave a grandezza naturale per leggerli facilmente durante la presentazione.

Il software di supporto gestisce script (è possibile modificare e organizzare il testo, regolare dimensioni e velocità di scorrimento e altro ancora), sync vocale (adatta automaticamente lo scorrimento), la modalità display (è possibile trascinare le finestre su Prompter XL come su un secondo monitor).

Permette di visualizzare anche le chat di Twitch (per leggere e rispondere alle chat guardando dritto in camera), il monitoraggio video (è possibile guardare l’anteprima della ripresa direttamente su Prompter XL, anche sotto lo script), inoltre funziona in combinazione con Elgato Stream Deck, per controllare script e finestre con un tocco su qualsiasi modello di pulsantiera Stream Deck.

Il dispositivo supporta dalle mirrorless alle videocamere, fino agli obiettivi grandangolari; il carico massimo è di 5 kg e la lunghezza massima di 22 cm (con obiettivo, staffa inclusa). Il diametro massimo dell’obiettivo è 160mm (senza piastra posteriore) e il campo visivo massimo di 20mm (≈94° diagonale), con piastra posteriore universale.

Elgato spiega che il dispositivo si può iniziare a utilizzare in pochi minuti: bastano poche viti e nessun schermo extra; la fotocamera dell’utente si regola facilmente in ogni direzione per il contatto visivo perfetto e centrato.

Il prezzo di listino del nuovo Prompter XL di Elgato è di 599,99 euro; il precedente Prompter nel momento in cui scriviamo è disponibile su Amazon a 282,99 €.

