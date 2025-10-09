Gemini Enterprise porta AI e agenti in azienda

Per le aziende Google Workspace offre già funzioni AI alimentate da Gemini, ma ora arriva Gemini Enterprise, una piattaforma che riunisce i migliori strumenti e le tecnologie AI di Big G per trasformare lavoro e produttività in ogni divisione di qualsiasi società, indipendentemente dal settore.

Si parte dall’interfaccia chat di Gemini che diventa il punto di accesso unico dell’Intelligenza Artificiale aziendale per tutti i dipendenti. Qui di seguito riportiamo i componenti fondamentali riuniti in Gemini Enterprise:

La piattaforma è alimentata dai modelli Gemini più avanzati di Google, che costituiscono la “mente” del sistema per ogni tipo di attività

L’analisi delle informazioni e l’orchestrazione degli agenti che automatizzano i processi in tutta l’organizzazione, avviene tramite una interfaccia che non richiede programmazione e può essere utilizzata da qualsiasi dipendente, dal marketing alla finanza, così come in qualsiasi altra divisione

Per iniziare subito a generare valore la piattaforma include una squadra di agenti Google preconfigurati, per compiti specifici come ricerche approfondite e analisi dei dati. Ogni organizzazione può aggiungere facilmente agenti personalizzati sviluppati dai propri team, oltre a soluzioni provenienti dall’ecosistema di partner Google Cloud

L’efficacia di un agente dipende dal contesto di cui dispone, per questo Gemini Enterprise si connette in modo sicuro ai dati di un’azienda ovunque si trovino — da Google Workspace e Microsoft 365 ad applicazioni aziendali come Salesforce e SAP

Tutto è gestito tramite un framework di governance centralizzato, così che le aziende possono visualizzare, proteggere e monitorare tutti gli agenti AI attraverso un’unica interfaccia

La piattaforma Google Enterprise è basata su un principio di apertura, sostenuto da un ecosistema di oltre 100.000 partner, che assicura libertà di scelta ai clienti e stimola l’innovazione

Gemini Enterprise, una interfaccia per domarli tutti

Big G dichiara che la sua piattaforma, riunendo tutti questi elementi in un’unica interfaccia, permette di trasformare il modo di lavorare dei team aziendali. Google Enterprise va oltre l’automatizzazione dei singoli compiti perché ottimizza interi flussi di lavoro.

Per offrire la massima flessibilità Big G collabora con oltre 100.000 partner inclusi Box, OpenText, ServiceNow e Workday ma anche BCG, Capgemini, HCLTech, Infosys, McKinsey, TCS e Wipro. Accenture, Deloitte, KPMG, Cognizant, Capgemini, Infosys, TCS e Wipro stanno adottando internamente e ampliando i propri servizi per Gemini Enterprise

