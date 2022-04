Telesystem ts up t2 con Android TV, supera lo switch off e rende smart la TV

Da tempo è iniziata la corsa per l’acquisto di un decoder digitale terrestre, che possa consentire all’utente di sopravvivere allo switch off, senza dover necessariamente cambiare TV. Telesystem propone un modello che, oltre a supportare tutti i moderni standard di visualizzazione, offre anche una gradita sorpresa: Android TV a bordo. questo consentirà di svecchiare realmente il vostro TV, non solo consentendogli di risultare compatibile con lo standard DVB-T2 HEVC HDR10 e HLG, ma offrendo anche un sistema operativo avanzato, per l’installazione delle migliori app Android. Su Amazon, peraltro, si trova a 73 euro, in calo rispetto al suo consueto listino di 90 euro.

All’apparenza è un decoder come tutti gli altri. Si collega alla TV attraverso i consueti ingressi HDMI o SCART, con tanto di adattatore in dotazione. All’aspetto tradizionale, ma all’interno in grado di aprire all’interno mondo Android TV. Il sistema operativo consente, dunque, accesso alle app presenti nello store, ma offre anche la possibilità si installare manualmente le APK.

Android TV è anche sinonimo di Assistente Google. Infatti, grazie al telecomando incluso, con tasto per il controllo vocale, sarà possibile sfruttare l’assistente Google per chiedere informazioni sul meteo, sulla propria squadra del cuore e altro ancora. Non solo: questo decoder ha il Chromecast integrato, che permette dunque di trasmettere foto, video e musica dallo smartphone al televisore.

Naturalmente, al di là del sistema operativo, si trattò di un decoder che permetterà agli utenti di sopravvivere all’imminente switch off, supportando tutti i più moderni standard di visualizzazione, anche quello DRM Microsoft Playready 3, Google Widevine L1 e con il protocollo streaming HLS, MPEG-DASH. Si aggiorna tramite OTA o via USB, e supporta funzioni come l’uto-spegnimento dopo 3 ore di inattività con possibilità di ulteriore personalizzazione.

A livello di connettività gode di Ethernet RJ45 (10/100 BaseT), HDMI 2.0b con CEC (HDCP 1.4/2.2), 3.5mm miniAV, USB 2.0 e supporta HDD fino a 5TB e penne USB fino a 128 GB.

Supporta i nuovi standard DVB-T/T2 HEVC 10bit, mentre a livello audio gli standard Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, LC-AAC, HE-AAC, MP3. Il decoder è in grado di trasmettere e supportare risoluzione massima fino a [email protected] (H.265), con profondità di colore 10 bit.Il decoder Telesystem UP T2 con Android TV a bordo è servito su Amazon

Quanto alle caratteristiche tecniche, il decoder propone al suo interno una CPU Quad Core Cortex-A53, il chip Amlogic S905X2, 2 GB di RAM e supporto WIFI5 2×2, Dual band (2.4GHz/5GHz), oltre s supportare Bluetooth BT 5.0.

Potete acquistare Telesystem DECODER ts up t2 su Amazon direttamente a questo indirizzo, al prezzo attuale di 73,99 euro.

direttamente a questo indirizzo