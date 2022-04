Clarus, la muccane di Macintosh 1984 è tornata

Apple ha nascosto un easter egg nella tastiera di iPhone che fa riferimento a Clarus il Dogcow. In Italia è conosciuto con il termine di Muccane ed era una immagine bitmap – che alleghiamo nell’articolo – avente la sagoma di un cane (Dog) ma con macchie come una mucca (Cow) ed è stato usato dall’azienda fin dal 1984 col suo primo Macintosh.

Fu una delle geniali invenzioni di Susan Kare, autrice delle prime icone del Mac, finita nel Pantheon dei grafici nel 2018, quando è stata insignita con la prestigiosa medaglia dell’AIGA (American Institute of Graphic Arts), il massimo riconoscimento cui un grafico possa aspirare.

Kare è stata una pioniera della cosiddetta “Pixel Art” e tra i suoi lavori più famosi nell’ecosistema Apple ricordiamo il font Chicago e il font Geneva, il Mac sorridente che accoglieva gli utenti all’accensione e il simbolo del tasto Command sulla tastiera, di cui abbiamo già raccontato la curiosa storia in cui un giovane e intraprendente Steve Jobs, come sua abitudine, andò su tutte le furie per un uso improprio del logo aziendale.

Tra queste sue creazioni come dicevamo c’è anche Clarus, che inizialmente compariva quando si schiacciava la lettera “Z” mentre si utilizzava il font Dingbat. Successivamente è stato usato dal sistema operativo per mostrare in anteprima l’orientamento ed il colore delle pagine da stampare per poi finire persino nei progetti di esempio di QuickTime. Quando poi Steve Jobs è tornato in Apple alla fine degli anni ’90, Clarus è sparita dal sistema operativo.

Ma adesso come dicevamo è tornata su iPhone: se ne è accorto l’utente Jason Robinson, che ha condiviso tramite Twitter la sua scoperta. Digitando “Clarus” oppure “moof” – contrazione tra moo e woof, i versi di mucca e cane – tramite la tastiera di iPhone, tra i suggerimenti appaiono due emoji, quella della mucca e del cane.