Tenda Nova EX6 è il sistema Mesh con Wi-Fi 6

Tenda Technology, specializzata in soluzioni smart home, networking e videosorveglianza consumer e professionale, annuncia Nova EX6, un sistema Wi-Fi Mesh AX1800 di nuova generazione basato sullo standard Wi-Fi 6.

Dotato di quattro amplificatori wireless indipendenti Skyworks, tecnologia beamforming ed equipaggiato con un processore Quad-Core Broadcom funzionante a 1.5GHz, Nova EX6 assicura un segnale forte e stabile, in grado di attraversare facilmente fino a tre pareti, offrendo la copertura di aree fino a 550 metri quadrati con tre nodi.

Le singole unità EX6, grazie al supporto degli standard 802.11k/v, operano in sinergia all’interno di una rete unificata, garantendo connessioni stabili anche mentre ci si sposta da un ambiente all’altro. Infatti i singoli dispositivi connessi alla rete possono collegarsi automaticamente e in tempi rapidissimi al nodo che offre la migliore qualità di segnale, evitando le fastidiose interruzioni che caratterizzano spesso le reti basate sui tradizionali repeater.

I nodi del sistema Nova EX6 sono anche semplici da utilizzare: nel giro di pochi minuti sono in grado di essere operativi ed estendere una rete mesh già esistente, che potrà essere facilmente controllata e gestita tramite l’app Tenda Wi-Fi.

Da segnalare poi la presenza di tre porte Gigabit su ogni singolo nodo EX6, ideali per il collegamento via cavo di Smart TV, computer e telecamere IP, nonché la presenza delle tecnologie MU-MIMO e OFDMA, che migliorano la qualità delle connessioni Wi-Fi permettendo il collegamento simultaneo di oltre 160 dispositivi.

Il sistema Nova EX6 è consigliato anche per ampliare la copertura di dispositivi come il nuovo Router Wi-Fi 6 Tenda TX9 Pro che, basato su SoC Intel GRX350 e coadiuvato dal chipset WAV654 a 1.6 GHz, vanta una velocità nelle connessioni wireless fino a 2.976 Mbps a bande unificate, una soluzione indicata per gli utenti che necessitano di elevate prestazioni ma anche affidabilità e sicurezza.

Il sistema Wi-Fi Mesh AX1800 Nova EX6 va ad arricchire la gamma di Tenda Technology basata sullo standard Wi-Fi 6, che comprende anche il Router TX3, il Repeater A27 e la scheda PCIe E30: sarà disponibile a partire da gennaio 2022 con un prezzo al pubblico di 299,99 € IVA compresa nella versione a tre nodi.