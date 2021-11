Il Regno Unito imporrà stazioni di ricarica per veicoli i elettrici a partire dal 2022

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) saranno necessarie per tutte le nuove case e attività commerciali nel Regno Unito a partire dal 2022. Lo ha richiesto il governo, con la nuova misura che mira a promuovere l’adozione di veicoli elettrici nella nazione, aggiungendo fino a 145.000 punti di ricarica extra ogni anno.

Ciò significa che i punti di ricarica saranno prontamente disponibili in nuovi negozi e luoghi di lavoro in tutto il Regno Unito, rendendolo facile per le persone che acquistano auto EV ricaricare i veicoli, allo stesso modo di chi oggi fa rifornimento di carburante a un’auto a benzina o diesel.

Il governo del Regno Unito ha già sostenuto l’installazione di oltre 250.000 punti di ricarica, quindi le nuove regole imposte aumenteranno il dato di oltre il 50 percento solo nel primo anno. Tra i luoghi in cui installare le colonnine di ricarica, la legge include supermercati e luoghi di lavoro. Tuttavia, i dettagli della normativa, come le specifiche e le potenze degli impianti, devono ancora essere rilasciati.

Il partito laburista di opposizione britannico ha osservato che Londra e la parte sud-est del paese hanno più punti di ricarica “rispetto al resto dell’Inghilterra e del Galles messi insieme”, contestando che la nuova legge non aiuta in questo senso. Ha anche affermato che l’impianto normativo non include alcuna disposizione che renderebbe i veicoli elettrici più convenienti per le famiglie a basso e medio reddito, secondo quanto riportato dalla BBC.

Il governo del Regno Unito mira a vietare completamente la vendita di auto a combustibili fossili entro il 2030, ossia 10 anni prima del previsto. Il governo in precedenza ha affermato di essere pronto a spendere 500 milioni di sterline (circa 660 milioni di dollari) per la costruzione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel paese.

