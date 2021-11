WristMac, l’antenato di Apple Watch va all’asta e punta in alto

Un orologio smart Seiko WristMac che, anche se non prodotto da Apple può essere considerato un antenato di Apple Watch, mai indossato e risalente al 1988 ancora nella sua confezione originale, sarà battuto all’asta dove potrebbe raggiungere un prezzo compreso tra i 25.000 e 50.000 mila dollari.

Per chi non lo ricordasse, WristMac era un orologio realizzato da Seiko, che utilizzava AppleTalk per connettersi a un Mac. Rilasciato per la prima volta nel 1988, il suo utilizzo più notevole è stato a bordo della navetta spaziale Shuttle Atlantis della Nasa.

Come riportato all’epoca dal New York Times, nel 1991, Atlantis era notoriamente dotato di un Macintosh Portable per l’invio di e-mail. Quello che è meno noto è che ciascuno degli astronauti indossava un WristMac, utilizzato in modi che saranno sorprendentemente noti agli attuali possessori di Apple Watch. Così raccontava il NYT all’epoca:

Quando è il momento di scattare fotografie di una particolare caratteristica sulla Terra o nel cosmo un WristMac suonerà un allarme e visualizzerà un promemoria individuale su due righe

Ora un WristMac originale, inutilizzato e mai aperto sta per essere messo all’asta da ComicConnect.com, che solitamente è più nota per mettere all’asta cimeli della cultura pop. Le offerte per WristMac dureranno dal 22 novembre 2021 fino al 18 dicembre 2021.

«È una scoperta incredibile, uno dei primi esempi di tecnologia informatica indossabile» ha dichiarato Stephen Fishler, CEO e cofondatore di ComicConnect:

Il WristMac è stato visto raramente dal suo ingresso sul mercato oltre 30 anni fa – e probabilmente passeranno anni prima che ne emerga un altro. Il WristMac è così raro che è difficile prevedere a quanto sarà venduto. Non siamo riusciti a trovare alcuna vendita confermata recente

Questo particolare WristMac è stato venduto per meno di 50 dollari in una svendita per la chiusura di un magazzino Mac del Connecticut. L’acquirente non ha mai nemmeno aperto la confezione originale.

L’offerta base è adesso di un dollaro sul sito ComicConnect, ma si prevede che possa raggiungere i 50 mila dollari, anche se la previsione più ottimistica punta addirittura a 100mila dollari.