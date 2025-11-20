ChatGPT Atlas, il browser AI per Mac migliora ancora

Atlas è il browser di OpenAI per Mac che integra chatbot, motore di ricerca e un agente AI in grado di operare sui siti per conto nostro. Presentato lo scorso mese, è un derivato di Chrome che integra in profondità ChatGPT, una naturale e graduale evoluzione di quest’ultimo, con funzionalità AI per i browser che diventano sempre più integrati con il web e con internet.

L’ultimo aggiornamento del browser (per ora disponibile solo per Mac) integra diverse migliorie a partire dal supporto per le passkey iCloud, permettendo di sostituire le password utilizzate per accedere ai siti web, grazie al Touch ID o al Face ID.

Le passkey, lo ricordiamo, sono più sicure delle password perché sono generate in maniera unica per ogni account dal proprio dispositivo e sono meno vulnerabili ai tentativi di phishing. Funzionano su tutti i dispositivi su cui è stato eseguito l’accesso con lo stesso Apple Account. I siti web e le app possono automaticamente creare passkey per il proprio account, e usarle la volta successiva che si esegue l’accesso.

Come le password, le passkey sono protette tramite crittografia e archiviate sul portachiavi iCloud, dove non possono essere visualizzate da nessuno (nemmeno da Apple). Questa e altre peculiarità dovrebbero facilitare la transizione per quanti usando “classici” browser quali Safari, Google Chrome, Firefox e così via.

Adam Fry, product manager di OpenAI, ha condiviso su X (Twitter) l’elenco completo delle novità di Atlas per Mac. Gli utenti possono sfruttare schede verticali e una nuova interfaccia utente per i download. Anche la barra laterale, che permette di fare domande a ChatGPT, dovrebbe essere più veloce.

È possibile impostare Google come motore di ricerca predefinito, selezionare più schede contemporaneamente premendo il tasto SHIFT (Maiusc) mentre si fa clic, sfruttare la combinazione di tasti Ctrl + Tab per passare alla scheda più recentemente utilizzata.

New ChatGPT Atlas release out! Just hit "update" in the top right. https://t.co/mJ6IJW0YKu – extensions import

– icloud passkeys

– new downloads ui

– setting to use control + tab to cycle to most recently used tab

– select multiple tabs at once (shift + click)

– ability to set… pic.twitter.com/jWoNPHcx7V — Adam Fry (@adamhfry) November 19, 2025

Come accennato, Atlas è disponibile dal mese scorso per Mac e si può scaricare da qui (serve macOS 14 o seguenti e un Mac con CPU M1 o seguenti). È necessario avere un account ChatGPT: con l’account gratuito sono disponibili funzionalità di intelligenza artificiale “per le attività quotidiane”; con gli abbonamenti Plus (23€ al mese) o Pro (229€ al mese) si ottiene accesso esteso a “intelligenza avanzata” e completo “al meglio di ChatGPT”.

