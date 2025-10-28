Spazio a volontà con TerraMaster F4-425, il NAS che supporta fino a 120 TB

È arrivato TerraMaster F4-425, un NAS a quattro bay che può davvero diventare la soluzione definitiva per il backup, lo streaming e l’organizzazione dei dati personali o familiari. Non va confuso col modello F2-425 presentato ad agosto 2025 perché sebbene cambi soltanto un numero nel nome, in realtà sono parecchio diversi.

Filosofia ed architettura sono simili perché entrambi i NAS ad esempio usano una CPU Intel x86 quad-core abbandonando l’architettura ARM delle generazioni precedenti, montano 4 GB di RAM DDR4 e dispongono di una porta 2.5 GbE, con sistema operativo TNAS, stessa app per il controllo remoto e supporto al media streaming in 4K (Plex, Emby, DLNA e via dicendo).

Tuttavia il F2-425 è più compatto e punta alla semplicità di utilizzo, anche grazie alla novità del Direct Mount e al supporto TRAID. Il F4-425 invece è più capiente e presenta una maggiore attenzione allo streaming 4K, sicché è più indicato per famiglie o gruppi con molte esigenze multimediali.

Per quanto riguarda la capacità di archiviazione, il nuovo TerraMaster F4-425 può ospitare dischi fino a 30 TB ciascuno, raggiungendo un massimo di 120 TB di spazio complessivo per poter gestire grandi librerie di file personali inclusi video, documenti, immagini e musica.

Integra inoltre specifiche funzionalità per il riconoscimento delle immagini con intelligenza artificiale che gli consentono di classificare automaticamente volti, animali, oggetti e scene nelle foto, facilitando così l’organizzazione e la condivisione.

Infine, supporta l’accesso remoto tramite la piattaforma TNAS.online e servizi di sincronizzazione come TerraSync e CloudSync, offrendo un’ottima integrazione dei dati tra computer, smartphone, tablet e cloud storage.

Disponibilità e prezzo

TerraMaster F4-425 costa 359,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

