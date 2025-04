Col NAS TerraMaster U4-500 nessun backup sarà impossibile

Se state pensando di comprare un server NAS (Network Attached Storage) tenete presente che sul mercato italiano è da poco arrivato il TerraMaster U4-500, una soluzione progettata principalmente per le piccole e medie imprese ma con caratteristiche che possono risultare utili anche per utenti domestici con esigenze avanzate di archiviazione e backup.

Pensiamo ad esempio a chi lavora con contenuti multimediali (foto, video, file pesanti) o chi desidera una soluzione di archiviazione robusta e sicura per proteggere i propri dati e che potrebbe perciò trarre beneficio dalle prestazioni elevate di questo NAS anche alla luce del fatto che permette di espandere facilmente lo spazio di archiviazione.

Tanto più che include alcune funzioni particolari come il backup cloud, la protezione contro ransomware e la gestione centralizzata dei dati che potrebbero essere utili anche in ambiti diversi da quello aziendale.

Insomma, se il budget non è un grosso limite allora potreste prenderlo in considerazione anche a fronte delle specifiche tecniche che mette in campo. Cominciamo innanzitutto col dire che usa un processore Intel Core i3-1215U a 6 core capace di raggiungere una velocità turbo fino a 4,4 GHz, mentre la memoria è di 8 GB DDR5.

In aggiunta include una scheda grafica UHD con frequenza di 1,1 GHz che può essere utile in applicazioni che richiedono elevate capacità grafiche.

Può essere configurato con due slot NVMe M.2 per migliorare ulteriormente le prestazioni di archiviazione tramite la tecnologia Hyper Cache e presenta due porte Ethernet 10GbE con larghezza di banda fino a 20 Gbps che consentono velocità di scrittura sequenziale fino a 2.090 MB/s e lettura/scrittura casuale 4K fino a 450 MB/s, il che lo rende appunto adatto anche per attività che richiedono elevata capacità di elaborazione dei dati come la gestione di video e immagini ad alta definizione o ambienti virtualizzati.

Per quanto riguarda la capacità di archiviazione,supporta fino a 96 TB utilizzando dischi rigidi SATA da 3,5″ o SSD SATA da 2,5″ e offre diverse configurazioni RAID (RAID 0, 1, 5, 6, 10) potendo così scegliere il livello di ridondanza e sicurezza più adatto alle proprie esigenze. Inoltre, è possibile espandere ulteriormente la capacità di archiviazione attraverso le quattro porte USB 3.2 10 Gbps.

Questo NAS include anche la Business Backup Suite (BBS), una serie di strumenti pensati per la gestione e la protezione dei dati con funzionalità di backup centralizzato, sincronizzazione tra dispositivi (TerraSync), backup cloud (CloudSync) e snapshot per la protezione contro corruzioni dei dati e attacchi ransomware.

Dove comprare

TerraMaster U4-500 costa 949 € e si può comprare anche su Amazon.

