Tesla Cybertruck sembra posticipato al 2023

Non sembra avere buona sorte il Cybertruck di Tesla: dopo la rottura del finestrino infrangibile alla presentazione, adesso è stato addirittura posticipato al 2023. Tesla non è troppo nota per il rispetto delle scadenze, e dunque non sorprende che il pickup elettrico sia stato posticipato al prossimo anno.

Cybertruck è stato originariamente annunciato nel 2019, mentre la promessa era di portarlo in strada alla fine del 2021, salvo successivamente posticiparlo al 2022. Le modifiche alla pagina dell’ordine di Cybertruck sono state individuate per la prima volta da Edmunds. Al momento, la dicitura che parlava di un 2022 come data di consegna è stata completamente rimossa.

Secondo Reuters, citando una “fonte che ha familiarità con la questione”, il ritardo è il risultato del “cambiamento di caratteristiche e funzioni” che Tesla sta introducendo per rendere il veicolo più attraente bel mercato in crescita dei pickup elettrici.

Ford si è recentemente impegnata a raddoppiare la produzione del suo F-150 Lightning, che inizierà a essere spedito nella prima metà del 2022- Il nuovo arrivato Rivian vede finalmente i suoi primi ordini di R1T arrivare ai clienti. Nello stesso tempo, marchi come Hummer e Chevy hanno i propri camion elettrici in programma rispettivamente per la fine del 2022 e la fine del 2023.

Altri fattori che potrebbero aver contribuito al ritardo includono problematiche esterne, come la pandemia in corso e la carenza globale di chip, nonché problemi specifici di Cybertruck. Ad esempio, l’aspetto spigoloso del veicolo è controverso, ma sicuramente presenta sfide di design uniche, come il problema di creare un enorme tergicristallo per coprire il mastodontico finestrino anteriore.

Aumentare la produzione di Cybertruck potrebbe anche essere una priorità relativamente bassa per Tesla, come rileva TheVerge, considerando che i suoi altri veicoli stanno registrando record di vendite. Ad esempio, la Model 3 è diventata la prima auto elettrica in cima alle classifiche di vendita mensili in Europa, mentre l’azienda ha consegnato quasi un milione di auto nel 2021, con un impressionante aumento dell’87% delle spedizioni nel 2020.



Cybertruck di Tesla può permettersi allora di ritardare un po’, ma se arriverà davvero nel 2023 l’azienda rischia di perdere potenziali clienti in questo settore. Presto, però, se ne dovrà certamente sapere di più sul futuro del veicolo. Il CEO di Tesla Elon Musk ha promesso di condividere un “aggiornamento della roadmap del prodotto” ufficiale per Cybertruck durante la prossima conferenza sugli utili di Tesla, prevista per il 26 gennaio.