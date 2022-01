Tesla ha consegnato quasi un milione di auto nel 2021

Il formidabile piano di espansione di Tesla elaborato da Elon Musk non sembra avere limiti, così come il suo patrimonio personale in rapida e costante crescita: per la prima volta nel 2021 Tesla ha consegnato quasi un milione di auto elettriche nel mondo, nel frattempo Musk ha già superato Jeff Bezos diventando l’uomo più ricco del pianeta, con un patrimonio stimato di oltre 200 miliardi di dollari.

Rispetto alle 241.300 vetture consegnate nell’ultimo trimestre 2020, Tesla è riuscita a consegnare 308.600 auto negli ultimi tre mesi del 2021. Di queste 11.750 sono i modelli più costosi Model S e X, mentre 296.850 sono Model 3 e Model Y: queste ultime due risultano i campioni di vendita per l’intero anno con un totale combinato di 911.208 auto spedite, contro complessivamente 24.964 Model S e Model X. In totale nel 2021 Tesla ha così consegnato 936.172 vetture, un aumento dell’87% rispetto alle 499.550 auto del 2020.

Ricordiamo che Elon Musk e Tesla avevano promesso una crescita delle spedizioni di circa il 50% ogni anno, così anche se il totale non ha raggiunto un milione di auto, si tratta di un risultato importante, ben oltre l’obiettivo interno fissato. Lo stesso Musk si è complimentato pubblicamente con i dipendenti dell’azienda tramite uno dei suoi tradizionali messaggi su Twitter.

Nel mese di ottobre la quotazione del titolo Tesla è balzata in borsa fino a raggiungere una capitalizzazione di mercato di oltre mille miliardi di dollari a partire dalla notizia di un mega ordine di auto da parte del colosso del noleggio Hertz. La sicurezza di Musk e della sua creatura risulta evidente anche dal fatto che a fine novembre l’imprenditore miliardario ha invitato i dipendenti Tesla a non accelerare le consegne, indicando invece di concentrarsi sulla riduzione dei costi.

Great work by Tesla team worldwide! https://t.co/lsDTCJtMrp — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2022

Nel terzo trimestre del 2021 Tesla ha registrato il suo trimestre più positivo di sempre, un altro record che la società potrebbe superare con la prossima presentazione dei risultati finanziari relativi agli ultimi tre mesi dello scorso anno.

