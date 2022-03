Tesla, la guida autonoma in Europa può arrivare entro il 2022

Elon Musk interviene in numerose questioni e dibattiti online, ma è stato sempre restìo nell’indicare una possibile data di arrivo per la guida autonoma di Tesla in Europa: per la prima volta a soprensa il geniale imprenditore miliardario ha svelato che potrebbe arrivare già entro la fine di quest’anno.

Elon Musk era presente il 22 marzo all’inaugurazione della Gigafactory di Berlino (Germania), accolto dal cancelliere Olaf Scholz per inaugurare insieme ufficialmente il primo stabilimento del marchio in Europa: durante la cerimonia Musk ha consegnato personalmente le auto ai primi clienti delle Model Y che sono state prodotte qui e che hanno atteso a lungo per entrare in possesso delle loro auto.

Musk per l’occasione ha risposto ad alcune domande e tra queste quando sarà attivata la versione beta dell’FSD (Full Self Driving), guida completamente autonoma, già disponibile negli Stati Uniti dall’autunno del 2020.

Per una volta il CEO di Tesla ha risposto in modo cauto; in precedenza aveva promesso novità per marzo, ma ora sottolinea che l’Europa non è gli Stati Uniti e che portare la guida autonoma nel nostro continente richiederà molto più lavoro. Prima di tutto, ha spiegato Musk, la legge è diversa: dall’altra parte dell’Atlantico, Tesla può fare un po’ quello che vuole per impostazione predefinita e le autorità di regolamentazione intervengono solo quando necessario.

Invece in Europa Tesla non può fare nulla per impostazione predefinita e le autorità di regolamentazione devono approvare tutto in anticipo. In poche parole, non sarà mai permesso di provare la beta finale di prova sulle strade pubbliche. Le beta della funzionalità full serlf-driving si susseguono intanto negli USA, con varie migliorie integrate di volta in volta tramite aggiornamenti software.

Il codice della strada non è identico in tutta Europa, come ha ribadito Musk, e ci sono una miriade di regole differenti da rispettare, paese per paese. Per non parlare del fatto che non usiamo la stessa lingua in tutto il continente e l’auto deve adattarsi a ogni paese e alle sue regole.

In breve l’arrivo di questa funzionalità in Europa è più complicato del previsto e, sebbene Tesla possa presentare la guida autonoma alle autorità di regolamentazione nel giro di due o tre mesi, dovrà comunque farlo apportando tutte le modifiche necessarie per poter operare in Europa. Non sembra dunque che vedremo qualcosa a breve, ma nella migliore delle ipotesi a fine anno o anche dopo.

In un filmato circolato tempo addietro da uno dei beta tester del sistema, era stata ad ogni modo mostrata la difficoltà nel caotico traffico di una città come New York…. non osiamo immaginare cosa potrebbe succedere in alcune nostre città.

Oltre agli Stati Uniti, la fase beta del Full Self Driving di Tesla si è intanto allargata a una selezione di utenti canadesi. Il sistema richiede l’attivazione specifica, alla stregua di quanto avviene negli USA (nelle impostazioni di veicoli come Model Y gli utenti canadesi possono richiedere di partecipare alla beta dell’FSD).

