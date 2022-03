Cisco porta AirPlay in Webex Board e dispositivi di videoconferenza

Cisco ha annunciato che molti dei suoi prodotti Webex riceveranno il supporto ad Apple AirPlay entro la fine del 2022, consentendo agli utenti di trasmettere i loro schermi iPhone, iPad e Mac sui dispositivi.

L’integrazione AirPlay funzionerà con la serie di dispositivi Webex Room, Webex Desk e Webex Board. Tutti e tre, ricordiamo, sono periferiche fisiche popolari tra la comunità aziendale, progettati per facilitare le riunioni Cisco Webex.

Con il supporto delle funzionalità Apple, gli utenti saranno in grado di trasmettere facilmente i loro schermi a questi prodotti Webex durante le riunioni in modo simile a come gli utenti possono già trasmettere lo schermo a un televisore dotato di AirPlay. Gli amministratori saranno anche in grado di richiedere un PIN per una connessione sicura alla configurazione iniziale.

Il supporto AirPlay funzionerà per iPhone, iPad e dispositivi Mac:

Con il supporto Apple AirPlay a Webex Room, Desk e Board, non c’è bisogno di armeggiare con cavi o connessioni quando si tenta di condividere contenuti con i colleghi. Integrando la tecnologia Apple AirPlay sui dispositivi Webex, offriamo la flessibilità che i lavoratori di oggi vogliono e di cui hanno bisogno

Susan Prescott di Apple, vicepresidente del marketing aziendale e dell’istruzione dell’azienda, ha pubblicizzato la nuova funzione in una sua dichiarazione, affermando che l’integrazione renderà “più facile condividere istantaneamente e in modo sicuro lo schermo o un video in una riunione Webex”.

Per sapere come aggiungere più destinazioni AirPlay il link da seguire per il tutorial è direttamente questo.