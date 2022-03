Tesla inaugura la Gigafactory di Berlino

La quarta Gigafactory di Tesla a Berlino, nonché la prima in Europa, è stata ufficialmente inaugurata dall’amministratore delegato dell’azienda Elon Musk. Questo traguardo è stato raggiunto ad oltre tre anni dall’annuncio dei piani relativi alla sua costruzione: l’impianto si trova appena fuori dalla capitale tedesca e si chiama Giga Berlin-Brandenburg.

Nell’ambito della cerimonia di apertura, Tesla ha consegnato ai clienti le prime auto di serie prodotte in loco: trenta SUV Model Y, veicoli che hanno un’autonomia di oltre 500 chilometri e che vengono venduti per 63.990 euro l’uno.

L’avvio della produzione in Tesla Gigafactory Berlino era stato inizialmente fissato per l’estate del 2021 ma poi tra pandemia, interruzioni alla catena di approvvigionamento e preoccupazioni ambientali venne posticipato a novembre-dicembre dell’anno scorso, fino poi a slittare all’inizio di marzo 2022. In base a quanto si apprende, la fabbrica dovrebbe essere in grado di produrre fino a 500.000 veicoli l’anno.

I lavori al cantiere della Tesla Gigafactory 4 hanno subìto diversi rallentamenti nel corso degli anni. Già da febbraio 2020 si sono susseguite diverse interruzioni, una di queste richiesta dal Gruene Liga Brandenburg, gruppo ambientalista tedesco preoccupato del disboscamento e del consumo di acqua dello stabilimento.

Tesla e lo stesso Musk hanno costantemente difeso l’impatto della fabbrica sull’ambiente, dichiarando che l’impianto utilizza «relativamente poca» acqua e che la foresta che doveva essere rimossa prima della costruzione non era naturale, ma era stata piantata per rifornire una fabbrica di cartone. A tal proposito in una lettera inviata a un tribunale locale, Tesla aveva dichiarato che il quadro normativo tedesco «contraddice direttamente l’urgenza di pianificare e realizzare i progetti necessari per combattere il cambiamento climatico».

Sebbene la fabbrica sia ora operativa, Musk ha già avvertito che la vera sfida adesso è l’aumento della produzione. Secondo le voci Tesla spera innanzitutto di produrre 30.000 veicoli nella prima metà del 2022 e arrivare a sfornarne 500.000 l’anno: a tale scopo pare che l’azienda abbia già assunto oltre 3.000 dei 12.000 lavoratori previsti per il personale della fabbrica.

La creazione di un centro di produzione europeo è un’importante vittoria logistica per Tesla, che attualmente importa le auto vendute nei mercati europei dalle sue fabbriche presenti in altre parti del mondo. La Gigafactory di Berlino come dicevamo è la quarta: le altre sedi si trovano in Nevada, New York e Shanghai, in Cina. Un quinto stabilimento è attualmente in costruzione in Texas, dove l’azienda avrà anche la sua sede.

