Tesla Model Y supera Golf in Germania

Vittoria simbolica per Tesla in Germania: nel mese di settembre la multinazionale statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche ha commercializzato 9.846 Model Y, la vettura più venduta in tutte le categorie, superando le vendite di Golf di Volkswagen, marchio che da anni domina il mercato domestico.

Volkswagen rimane al primo posto nella classifica globale con diversi modelli che sono stati venduti in più di 5.000 unità, ma sono tutti veicoli termici e non elettrici. Tesla è attualmente il vincitore nelle vendite dei veicoli elettrici in Germania, con oltre 13.000 unità vendute, includendo anche Tesla Model 3.

Siamo ad ogni modo solo all’inizio, considerando che lo stabilimento Tesla a 30 chilometri da Berlino (nella fabbrica di Gruenheide sulla quale sono stati investiti 5,5 miliardi) ha aperto solo da pochi mesi, e che la maggiorparte dei veicoli venduti in Germania arriva ancora dalla sua fabbrica cinese a Shanghai.

Nello stabilimento tedesco di Tesla lavorano 3.000 persone, ed è il secondo impianto fuori dagli Stati Uniti di Tesla, dopo quello di Shangai in Cina. L’azienda statunitense si è data l’obiettivo di assumere 12.000 persone, al punto che il complesso dovrebbe diventare il più grande datore di lavoro nello stato tedesco del Brandeburgo. A regime è prevista la produzione di 500.000 vetture l’anno, numero superiore ai i 450.000 veicoli elettrici a batteria che Volkswagen ha venduto globalmente nel 2021.

A settembre dello scorso anno, la Model 3 è stata l’auto del suo segmento più venduta in Europa. Non abbiamo ancora i numeri per il 2022, ma anche se la Model Y non è in cima alla classifica, dovrebbe essere ben collocata come dimostra il successo in Germania.

Bisogna anche ricordare che le vendite di Tesla non sono regolari per via di problematiche di approvvigionamento delle batterie dalla fabbrica cinese. Precedenti revisioni di JPMorgan riferivano per Gruenheide una produzione di circa 54.000 auto nel 2022, arrivando a 280.000 nel 2023 e 500.000 entro il 2025.

