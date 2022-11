Tesla propone i suoi connettori di ricarica come standard per gli USA

Tesla ha deciso di aprire il suo connettore di ricarica proprietario e propone di renderlo il futuro standard di riferimento per gli Stati Uniti. Il connettore in questione è stato creato internamente all’inizio del 2010 per le esigenze delle sue auto e delle prime stazioni di ricarica rapida. All’epoca il connettore CCS combo che è diventato lo standard in Europa e che potrebbe diventarlo in Nord America non esisteva ancora e dieci anni dopo, Tesla spera di renderlo uno standard.

Per la ricarica dei veicoli elettrici in corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3) sono previste quattro tipologie di connettori: Tipo1, Tipo 2, Tipo 3A e Tipo 3C. Il Tipo 1 (usato negli USA) si trova solo lato veicolo; il Tipo 2 (usato in Europa= si trova sia lato veicolo sia lato colonnina, il tipo 3A e il Tipo 3C sono connettori solo lato colonnina. Per la ricarica dei veicoli elettrici in corrente continua DC (Modo 4) sono previsti due standard: CHAdeMO e CCS COMBO2.

Il cavo Tipo 2 fornito con le Tesla permette di ricaricare presso le colonnine pubbliche, è fornito di serie su tutte le vetture del produttore. Adattatori CHAdeMO e CCS Combo 2 p (compatibili con Model S e Model X) possono essere usati presso le reti di ricarica a pagamento di terze parti compatibili presenti in Europa.

Lo standard CCS, spiega il produttore, impone l’uso di connettore grande e ingombrante, elemento che complica la gestione nelle stazioni di ricarica e richiede ai produttori l’uso di grandi sportellini sulle loro auto. Di contro, il connettore ideato da Tesla è più elegante e integra le due tipologie di carico in uno spazio ridotto.

Tesla nel 2019 ha brevettato il cavo di “rifornimento”, concepito con una struttura più sottile, flessibile ed in grado di dissipare maggiormente il calore grazie ad un sistema di raffreddamento a liquido integrato. Il connettore in questione si inserisce nel bocchettone delle vetture, punto critico che può essere soggetto a grandi temperature di funzionamento.

Negli USA il passaggio alla mobilità elettrica è una priorità ambientale e politica ma tra gli ostacoli da affrontare c’è la necessità di incrementare e standardizzare le stazioni di ricarica, un obiettivo verso il quale sembrano essere disposte le amministrazioni statunitensi. Con la legge federale sulle infrastrutture, approvata nel 2021, sono stati stanziati 5 miliardi di dollari per una rete di mezzo milione di colonnine lungo le autostrade interstatali.

