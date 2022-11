Visore AR e VR, Apple ha una sua idea di metaverso

Da anni si vocifera di un visore di Apple per la Realtà Virtuale e Mista, dispositivo che le ultime indiscrezioni riferiscono in arrivo nel 2023.

Bloomberg riferisce che Apple sta continuando a accelerare lo sviluppo del visore in questione con l’assunzione di persone nei team che si occupano di tecnologie AR e VR.

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg scrive che il sistema operativo (nome in codice “Oak”) per il visore è stato svelato internamente e pertanto dovrebbe essere ormai pronto per l’hardware che vedremo il prossimo anno.

Benché Apple abbia recentemente ridotto le assunzioni a causa del contesto economico incerto, è ancora alla ricerca di persone da arruolare nel team (“Technology Development Group” o TDG) che si occupa di Realtà Virtuale e Aumentata.

Gurman è andato a spulciare gli annunci per la ricerca di personale di Apple e individuato annunci dai quali si evince che l’azienda è alla ricerca di sviluppatori che contribuiscano a creare strumenti e framework da offrire a terze parti per creare esperienze “in mondi di Realtà Mista in 3D”, indicazione che lascia immaginare che la Mela pensa anche ad ambienti virtuali simili al metaverso (termine che non piace sia al CEO Tim Cook, sia a Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing).

Apple – riferisce ancora Gurman – ha assunto Dave Scott, ex senior manager che fino al 2021 aveva lavorato al “Project Titan” (l’auto a guida autonoma di Apple); Scott, dopo l’uscita da Cupertino dove si occupava di robotica per l’auto, era andato a lavorare come CEO per una startup che si occupa di assistenza sanitaria; la sua esperienza nella robotica e nella tecnologia medica lasciano immaginare che sia stato chiamato per applicazioni in campo sanitario che prevedono l’uso del visore.

Apple, riferisce sempre Gurman, ha spostato sul visore alcuni ingegneri che lavoravano su altri progetti, incluso Yaniv Gur, senior director of engineering con 20 anni di esperienza in Apple. “Prima di entrare a far parte del gruppo che si occupa del visore, Gur ha supervisionato l’ingegnerizzazione delle app iWork (Pages, Keynote e Numbers), delle app Libri, Note e News tra le piattaforme della società”, scrive Gurman. “Il team del visore dispone già di un operating system chief, Geoff Stahl, e l’investitura di Gur mi induce a pensare che l’azienda stia sviluppando una suite di app per la produttività per il visore”.

Secondo il taiwanese Digitimes, la produzione del visore AR/VR di Apple partirà a marzo.