The Sims 4 si scarica gratis per Mac e PC

Nell’universo dei videogiochi quando si parla di simulatori di vita il primo titolo che balza in mente è The Sims: ora grazie a una promozione è possibile scaricare e giocare gratis a The Sims 4 per Mac e PC.

La saga The Sims non ha bisogno di molte presentazioni: ideata dal genio di Will Wright, permette all’utente di creare, personalizzare e controllare un essere digitale lungo il suo percorso di vita tra relazioni familiari e private, amore ma anche carriera e lavoro, gestendone ogni aspetto.

Chi lo desidera può sbizzarrirsi creando un Sim su misura, personalizzando ogni dettaglio del suo aspetto, corporatura, capelli, abbigliamento, accessori, fino ad arrivare alla postura e allo stile della camminata. Viceversa per chi ha fretta di iniziare a giocare è possibile lasciar fare tutto al computer con la creazione casuale di un personaggio.

Nel gioco è anche possibile creare la propria casa perfetta, iniziando dal disposizione delle stanze fino alla scelta dei mobili e degli accessori. Nel mondo virtuale dei Sims incontreremo altre persone virtuali con le quali creare vari tipi di relazioni: amicizia, vicinato, lavorative ma anche affettive e amorose. Potremo scegliere una vita pigra davanti al TV, oppure una carriera negli affari, in campo culinario e diversi altri settori, fino anche a diventare veri e propri criminali.

https://www.origin.com/ita/en-us/store/the-sims/the-sims-4#store-page-section-description

Per ottenere gratis The Sims 4 occorre partire da questa pagina di Origin, negozio online di videogiochi di Electronic Arts. Il gioco è stato rilasciato per Mac nel 2015, così i requisiti di sistema sono contenuti, alla portata anche di Mac non molto recenti. I requisiti minimi per giocare su Mac sono macOS 10.7.5 o superiori, 4GB di RAM e processori Intel Core 2 Duo 2,4 GHz o più recenti. I requisiti raccomandati sono macOS 10.9, processore Intel Core i5, 8GB di RAM e scheda video Nvidia GTX650 o superiori.

Ricordiamo che la promozione di Electronic Arts Origin per scaricare gratis The Sims 4 rimane valida fino al 28 maggio.