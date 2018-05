Think Different rivive nel discorso di Cook alla Duke University

Presso il Wallace Wade Stadium di Durham (Carolina del Nord), il CEO di Apple Tim Cook ha tenuto il discorso di commiato alla cerimonia di laurea del 2018 della Duke University. Al centro dell’intervento lo slogan lanciato da Steve Jobs

Think Different, lo slogan con cui Jobs rilanciò l’immagine e i prodotti Apple, diventato in breve una sorta di filosofia di vita, è ancora attuale. È Tim Cook a rilanciare lo spirito e il senso di quello slogan in un discorso che ha tenuto alla Duke University.

L’amministratore delegato di Apple, parlando oggi agli studenti della suo ex ateneo, li ha inviati a non accontentarsi dello status quo, ea lasciare il mondo un posto migliore di quello trovato, seguendo le orme di leader quali Steve Jobs, Robert F. Kennedy e Martin Luther King Jr. Ha anche parlato dell’impegno di Apple per l’ambiente e la privacy e invitato a pensare, appunto, “differente”.

“Il ritmo con il quale è possibile compiere progressi ha subito una notevole accelerazione” ha detto Cook. “Aiutato dalla tecnologia, ogni individuo ha gli strumenti, il potenziale e la possibilità di costruire un mondo migliore”. “Tutto ciò rende questo periodo il momento migliore della storia per essere vivi. Qualsiasi cosa scegliate di fare nella vostra vita e ovunque vi porteranno le passioni, vi invito a sfruttare il potere che vi è stato dato e usarlo per fare del bene. Ambite a lasciare un mondo migliore di quello che avete trovato”.

“Non sempre ho visto l’esistenza con la stessa chiarezza con la quale la vedo ora ma ho imparato che la grande sfida impegnativa della vita è capire quando è il momento di rompere con le convinzioni diffuse”. “Non accettate semplicemente il mondo così come lo avete ereditato. Non accettate lo status quo. Nessuna grande sfida non è stata portata a termine e nessun miglioramento duraturo è stato mai conseguito fino a quando le persone non hanno avuto il coraggio di provare a fare qualcosa di diverso. Abbiate il coraggio di pensare diversamente”.

“Sono stato fortunato a imparare da qualcuno che credeva in tutto ciò profondamente – qualcuno che sapeva che per cambiare il mondo bisognava partire da una visione non da un percorso. È stato un mio amico e il mio mentore: Steve Jobs”.

“Nella visione di Steve le grandi idee arrivavano da un instancabile rifiuto ad accettare le cose come sono, principi che ancora oggi guidano Apple. Rifiutiamo l’idea che il riscaldamento globale sia inevitabile – ed è per questo che svolgiamo tutte le attività con energie 100% rinnovabili. Rifiutiamo il pretesto che ottenere il massimo dalla tecnologia significa negoziare il vostro diritto alla privacy. E per questo abbiamo scelto un percorso diverso: raccogliere meno dati possibile, ponderare bene ciò che raccogliamo ed essere rispettosi di quello che affidate a noi”.

I temi affrontati da Cook sono gli stessi di cui ha parlato in altre occasioni. Il CEO di Apple è un ex-studente della Fuqua School of Business, una scuola di specializzazione in economia aziendale dell’Università Duke, ed è un membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università. Dopo la laurea in ingegneria industriale all’Università di Auburn nel 1982, Cook ha conseguito un master in economia aziendale alla Duke nel 1988. Ha conseguito il diploma di laurea ottenendo il riconoscimento come “Fuqua Scholar”, una distinzione riservata agli studenti classificati fra i primi dieci tra quelli che hanno terminato l’anno accademico.

Nel 2015 Cook è stato nominato membro del Consiglio della sua ex università e ha prestato servizio nel Comitato che si occupa di Infrastrutture e Ambiente, aiutando a definire politiche finanziare e in materia di istruzione.

Da quando è CEO di Apple, Cook ha visitato più volte la Duke, assistendo anche a incontri di basket dei Duke Blue Devils e in altre occasioni parlando con gli studenti di carriera e lavoro.