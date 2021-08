Thunderbird 91 con migliorie e supporto nativo per i Mac M1

Mozilla ha aggiornato Thunderbird, il noto client di posta elettronica, e la versione 91 ora vanta il supporto multiprocesso (la possibilità di bilanciare il carico facendo eseguire processi in parallelo, con ovvii miglioramenti in termini di prestazioni).

È stata predisposta una nuova procedura di setup per gli account che, spiegano gli sviluppatori, non solo è migliore dal punto di vista visivo ma offre anche funzionalità di auto-discovery per calendari e rubrica indirizzi, consentendo a molti utenti di portare a termine la configurazione con un solo click.

La finestra degli allegati è stata spostata in basso per migliorare la visibilità dei nomi dei file e permettere di vedere meglio più allegati insieme. Sono state attivate funzionalità per il drag&drop nella finestra di composizione del messaggio, è stato integrato un visualizzatore di PDF permettendo di leggere e anche effettuare alcune modifiche a questa tipologia di file prima dell’invio, senza bisogno di uscire da Thunderbird.

Di particolare interesse (qui tutte le novità) le funzionalità di gestione di calendari multipli, con strumenti per attivare/nascondere al volo quelli non desiderati, un indicatore che mostra quelli bloccati e la diversa colorazione per mettere in evidenzia la data odierna.

È stato migliorato il supporto alla modalità Dark, integrato il supporto al protocollo CardDAV per la sincronizzazione dei database di contatti e altre migliorie ancora. Thunderbird 91 è ora un’app nativa per i Mac con CPU Apple Silicon (M1 e seguenti).

Con il prossimo aggiornamento dovrebbero arrivare: una nuova rubrica indirizzi, migliorie alla cifratura end-to-end, migliori strumenti per l’importazione e l’esportazione, numerose novità legate alla gestione dei calendari. Gli sviluppatori invitano gli utenti a fare donazioni per continuare a poter portare avanti lo sviluppo del programma.