Amazon vi regala 8 euro se usate il suo cloud per le foto

Archiviando le foto su Amazon Photos si ottiene un credito promozionale Amazon del valore di 8 euro. E’ la promozione attualmente in corso che permette di godere dello spazio di archiviazione per le foto in tre semplici passaggi e ricevere il credito entro sette giorni. Funziona così:

Per prima cosa bisogna scaricare l’app Amazon Photos, disponibile gratuitamente su App Store per iPhone e iPad e sul Play Store per i dispositivi Android. Una volta avviata, bisogna attivare la funzione di salvataggio automatico con la quale è possibile eseguire automaticamente il backup delle foto e liberare spazio sul dispositivo. A quel punto, entro sette giorni si riceverà una email contenete il credito promozionale di 8 euro.

Il servizio include una serie di vantaggi, tra cui l’archiviazione illimitata di foto in alta risoluzione per gli abbonati ad Amazon Prime, oltre a un cloud per archiviare foto e contenuti video e condividerle con altre persone, nel pieno rispetto della privacy dei singoli partecipanti. E’ perfino possibile usare le foto archiviate per pesonalizzare la Fire TV e i dispositivi Echo dotati di schermo, che diventeranno così delle cornici digitali per i propri ricordi (su Echo Show basta dire “Alexa, vai a Impostazioni”, quinid toccare l’opzione “Sfondo e orologio” e scegliere Amazon Photos per accedere alla cartella e selezionare la foto desiderata).

L’offerta scade il 31 agosto e si applica solo ai clienti Amazon Prime che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app entro questa data. Il buono di 8 euro può essere usato entro il 15 settembre per fare acquisti su Amazon, purché si tratti di prodotti venduti e spediti da Amazon: sono infatti esclusi i prodotti venduti da terzi nonché i Warehouse Deals Amazon, i contenuti digitali, i libri, altri Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati. Inoltre dev’essere raggiunta la spesa minima di 25 euro per poter ottenere lo sconto di 8 euro.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare direttamente la pagina promozionale raggiungibile a questo indirizzo.