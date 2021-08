L’Europa ci riprova, atteso l’obbligo per iPhone USB-C

Almeno fin dal 2011 l’Europa pensa a un caricatore universale per semplificare la vita agli utenti, oltre che per ridurre sprechi e impatto ambientale: la Commissione europea sta lavorando a un nuovo disegno di legge che potrebbe obbligare Apple a realizzare iPhone con porta USB-C.

L’allarme, se così si può dire, per la multinazionale di Cupertino circola da anni e finora non ha provocato grandi problemi per Apple. Nel 2018 la soluzione e la legge sono stati a un passo dall’essere approvati: allora Cupertino aveva avvisato che l’obbligo di una porta comune per la ricarica per tutti gli smartphone e per l’industria avrebbe soffocato l’innovazione e creato una ondata di rifiuti, perché gli utenti sarebbero stati costretti a passare ai nuovi cavi.

Questo è confermato anche da uno studio di valutazione dell’impatto della Commissione europea realizzato nel 2019. Infatti l’indagine ha rilevato che la metà di tutti i cavi di ricarica venduti con smartphone e telefoni cellulari aveva un connettore micro USB, il 29% quello USB-C infine il 21% era Lightning.

Lo stesso studio indicava anche cinque opzioni per un caricabatterie comune con varie soluzioni per le porte sui dispositivi e le porte sugli alimentatori. La multinazionale aveva anche indicato che non era necessario un obbligo di legge, visto che mercato e dispositivi si stanno già muovendo verso lo standard USB-C per alimentatori e cavi.

Mentre per iPad Pro Apple è già passata a USB-C da tempo, per tutti gli altri dispositivi e iPhone Cupertino continua ad affidarsi al connettore proprietario Lightning. Per soddisfare le richieste di standardizzazione e anche per facilitare la vita agli utenti Apple propone un alimentatore USB-C con cavo da USB-C a Lightning, da acquistare però separatamente perché a partire dalla generazione iPhone 12 non sono più inclusi nella confezione.

I lavori in corso della Commissione europea sul nuovo disegno di legge, segnalati da Reuters, potrebbero dare frutti già a settembre con la presentazione della proposta per la discussione. Difficile al momento prevedere se scaturirà un obbligo per Apple per iPhone con USB-C in Europa ma, viste tempistiche e modi, è anche possibile che Apple introduca un iPhone con questo connettore prima che una legge lo imponga.

La gamma iPhone 13 attesa a settembre dovrebbe arrivare ancora con connettore Lightning: tutto quello che sappiamo sui prossimi terminali Apple è in questo approfondimento di macitynet.