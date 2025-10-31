iOS 26: come attivare il promemoria per le chiamate perse

Chissà quante volte vi sarà capitato di non rispondere a una chiamata perché momentaneamente occupati e, per un motivo o per un altro, anche solo per errore, di aver tolto la notifica della chiamata persa dal Centro Notifiche. E a quel punto, di dimenticarvi per sempre di quella telefonata.
Non sempre infatti sono chiamate spam o di scocciatori seriali: magari è un vostro amico che ha bisogno di parlare ma voi avete ancora un’ora da passare in ufficio e siete pure in ritardo con la consegna del lavoro; oppure è un parente che vuole sapere se parteciperete a quella festa in programma nel fine settimana.
Quale che sia il motivo, può essere giusto rimandare la chiacchierata a un altro momento della giornata, ma è anche doveroso dedicare del tempo ai nostri cari che ce ne chiedono un po’. Ma la vita, oggi più frenetica che mai, ci porta anche a tenere il telefono sempre pulito e libero dalle notifiche per poter tenere d’occhio ciò che in quel momento conta davvero, e possiamo finire davvero di dimenticarci che qualche ora prima eravamo stati contattati da una persona a cui teniamo.
E se non abbiamo interrotto il lavoro anche solo per chiedere di richiamarci a un dato orario, c’è il rischio che la frenesia di cui sopra ci porti a dimenticarci di quel contatto. Che fare?
Come dicevamo iOS 26 incorpora una buona soluzione, ovvero la possibilità di impostare un promemoria di richiamata affinché sia il telefono a ricordarcela per noi al momento opportuno.
Come impostare un promemoria di richiamata su iPhone
- aprite l’app Telefono;
- spostatevi nel pannello Recenti (se usate l’interfaccia Classica) o sul pannello Chiamate (se è abilitata la vista Unificata);
- trascinate una chiamata persa verso sinistra.
Sul lato destro vedrete comparire due bottoni, uno rosso per eliminare la telefonata, e uno blu per attivare il promemoria.
- cliccate sul bottone blu contrassegnato dall’icona di un orologio;
- selezionate l’opzione desiderata.
Scegliete Ricordamelo più tardi… se intendete configurare il promemoria a puntino impostando data, ora, ripetizione e elenco in cui aggiungerlo.
Le altre opzioni (Ricordamelo tra un’ora; Ricordamelo stasera; Ricordamelo domani) sono invece comode per chi va di fretta e vuole risolverla in un click decidendo se impostare un promemoria a breve (Ricordamelo tra un’ora), alle 21:00 (Ricordamelo stasera) oppure alle 8:00 di mattina del giorno successivo (Ricordamelo domani).
Cosa succede adesso
Se state usando la nuova interfaccia Unificata, la chiamata verrà spostata in alto, al di sotto di un nuovo elenco chiamato appunto Promemoria.
Da qui, strisciando verso sinistra sopra la chiamata come avete fatto prima, potete selezionare il bottone blu per modificare il promemoria o segnarlo come completato (magari perché l’avete richiamato prima del promemoria stesso).
Se invece usate l’interfaccia Classica, troverete comunque il promemoria appuntato all’interno dell’app Promemoria di Apple e potrete gestirlo come qualsiasi altro promemoria.
Sull’app Promemoria
Dell’app Promemoria abbiamo parlato decine di volte: più di recente attraverso il tutorial per creare promemoria basati sulla localizzazione con Siri e in occasione dell’aggiornamento che ne ha migliorato l’integrazione con l’app Calendario.
