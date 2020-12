TikTok per iPhone ha una sorpresa per celebrare la fine del 2020

Per concludere l’anno in bellezza, gli utenti TikTok possono riguardare il riepilogo del 2020 della propria attività sul social network in un modo se non altro particolare. L’azienda ha infatti appena annunciato di aver introdotto una piccola “sorpresa” per i propri iscritti, costruita su misura per ciascuno di essi.

Mentre da un lato c’è YouTube, che per questo strano e sconvolgente 2020 ha deciso di non pubblicare il tradizionale video Rewind, dall’altro c’è TikTok che con “Year on TikTok” ha semplificato il suo modo di ricordare l’anno che sta per chiudersi andando a pescare i contenuti che i singoli utenti hanno aggiunto tra i preferiti, miscelandoli poi alle migliori “vibe” prendendo spunto dai contenuti che, nel corso dei mesi, dovrebbero essergli piaciuti di più.

Questo riepilogo dell’anno – spiegano – consente agli utenti di rivivere suoni, video e tutto il resto. Ognuno lo vedrà insomma personalizzato in base a ciò che ha guardato di più durante il 2020. Dai brani più ascoltati agli effetti creativi preferiti, per darci un’occhiata non bisogna far altro che aprire l’app di TikTok installata sull’iPhone e cliccare il banner speciale introdotto per quest’occasione, visibile nella parte superiore della pagina For You. In alternativa lo si può trovare chiudendo la scheda Scopri e ricercandolo tra i banner a scorrimento in alto.

Questo filmato è costruito in un formato già noto agli utenti TikTok: è distribuito verticalmente e, scorrendo verso il basso, si accederà alle varie clip selezionate dal sistema suddivise per categorie tra le quali figurano i video virali, le tendenze, le sfide più popolari, le nuove Star e molto altro. In aggiunta, quando gli utenti condivideranno questo video sbloccheranno uno speciale badge “2021” che può essere aggiunto alla propria foto del profilo e festeggiare così l’arrivo del nuovo anno sulla piattaforma.

Qualcosa di simile a quel che offre TikTok l’ha già lanciato Spotify a inizio mese con Wrapped che offre un riepilogo delle canzoni, degli artisti e degli album che i singoli utenti hanno ascoltato maggiormente durante l’anno. Qualcosa del genere ce l’hanno anche gli abbonati Apple Music attraverso il pannello Rewind 2020 aggiunto all’app di recente.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di TikTok sono disponibili in questa pagina.