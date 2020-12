Apple prenota tutta la produzione TSMC a 3 nanometri

Da anni TSMC investe miliardi di dollari e continua a migliorare le tecnologie di costruzione dei processori: stando alle ultime indiscrezioni Apple avrebbe già prenotato tutta la capacità di produzione di TSMC per il processo a 3 nanometri che verrà impiegato per costruire i processori di iPhone, iPad e Mac nel 2022.

Ricordiamo che nel mese di luglio il costruttore di Taiwan aveva annunciato di essere a buon punto verso il completamento lavori su questa tecnologia che entrerà in fase di prova nel 2021. Stando a quanto emerge dalle catene di fornitura di Apple, TSMC inizialmente sarà in grado di produrre con processo a 3 nanometri 600mila processori all’anno, quindi 50.000 chip al mese, numeri che potrebbero aumentare una volta che gli stabilimenti entreranno a pieno regime.

Apple e TSMC collaborano da anni: il costruttore di Taiwan è l’unico a produrre in esclusiva tutti i processori per iPhone, iPad e recentemente anche gli Apple Silicon M1 per Mac. Con il passaggio a nuove tecnologie e processi, Apple è sempre in prima fila per sfruttare tutti i miglioramenti possibili nei propri dispositivi e ora anche nei suoi computer. Gli Apple A14 di iPhone e iPad sono i primi processori al mondo costruiti con processo a 5 nanometri di cui si dice che Apple abbia bloccato l’intera capacità produttiva di TSMC.

Stando a quando svelato dal costruttore il passaggio ai 3 nanometri permetterà di aumentare la densità dei transistor del 15%, le prestazioni tra il 10-15% e l’efficienza energetica tra il 20-25%. Apple sfrutterà questa tecnologia per produrre sia i processori serie A per iPhone e iPad, sia gli Apple Silicon serie M destinati ai Mac. Gli sviluppi e i miglioramenti tecnologici di TSMC sembrano non avere mai fine: solo negli scorsi giorni TSMC ha annunciato il nuovo processo 3 nanometri plus per il 2023, a novembre sono iniziati i lavori per la tecnologia a 2 nanometri.

Tutto quello che sappiano del processore Apple A14 di iPhone e iPad è in questo articolo, invece per tutto quello che c’è da sapere su Apple Silicon M1 per Mac è in questo approfondimento. Sulle pagine di macitynet trovate le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e 12 Pro Max, oltre alla recensione di Mac mini M1.