Tim Cook esorta il mondo all’economia neutrale in termini di emissioni di carbonio

Il CEO di Apple, Tim Cook, è intervenuto nell’ambito del Climate Ambition Summit, vertice internazionale sull’ambizione climatica volto a rilanciare e intensificare l’azione per raggiungere gli obiettivi sanciti dagli Accordi di Parigi

Cook ha evidenziato le iniziative ambientali di Apple, esortando tutti verso un’economia a impatto climatico zero. Ha spiegato come l’azienda da lui guidata sia diventata una corporation carbon neutral, aiutando 95 dei suoi fornitori ad attuare cambiamenti positivi nella filiera, e avviando il piano per neutralizzare la carbon footprint a ogni livello dell’azienda, della filiera e del ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2030.

“La scelta tra fare profitti e il futuro del nostro pianeta è un falso problema, e la prova sono le innovazioni rispettose dell’ambiente”, ha detto Cook. Ha spiegato ancora che “non è il momento di variazioni marginali”, che insieme è possibile attuare la transizione verso un’economia a emissioni zero e dare inizio a “una nuova era di opportunità inclusiva”.

Il vertice ha visto la partecipazione di rappresentanti di imprese, investitori, governi locali, giovani e gruppi della società civile, mettendo in evidenza la rapida crescita della coalizione di paesi, città, regioni, imprese e investitori che si impegnano a ridurre le emissioni e a promuovere l’azione per il clima, i finanziamenti verdi, la resilienza e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Cook ha parlato di “importante appuntamento”, spiegando che Apple non considera la presenza tra il gruppo di partecipanti all’evento come qualcosa di superficiale, ma una medaglia distintiva e che in questo momento storico di emergenza i leader di tutte le nazioni, le aziende, e quanti guidano le sorti delle comunità nel mondo, hanno l’onere di agire.

Cook ha spiegato che Apple “ha accelerato il progresso” contribuendo alla costruzione di un futuro più sostenibile, che oggi tutti i suoi uffici nel mondo sono a zero emissioni, ed è impegnata per fare in modo che ogni prodotto venduto sarà a impatto zero sul clima entro il 2030, contando di azzerare la sua intera carbon footprint con 20 anni di anticipo rispetto agli obiettivi fissati dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

“Vediamo ogni elemento del ciclo di vita dei nostri dispositivi, dal design, alla produzione, alla durabilità, alla riparazione e al riciclaggio, come una opportunità per l’innovazione ambientale, avviandoci verso il nostro obiettivo di ciclo-chuso” (arrivare, un giorno, a poter costruire nuovi prodotti usando esclusivamente materiali riciclati, a partire da vecchi dispositivi, ndr). “È il momento di essere ambiziosi cooperare e diventare protagonisti” nel settore, ha detto ancora Cook. “Noi in Apple siamo orgogliosi di essere vostri partner ed esortiamo le aziende e i governi di tutto il mondo a fare tutto il possibile per fare diventare il 2021 l’anno della svolta per il bene comune”.