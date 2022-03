Tim Cook, un twet per ricordare il sostengo di Apple nella giornata della Festa della donna

Come da tradizione, il CEO di Apple – Tim Cook – ha scritto un tweet nella Giornata internazionale dei diritti della donna, ribadendo che Apple celebra chi lavora per creare un futuro migliore.

“In questo giornata internazionale dei diritti della donna, celebriamo le donne che stanno tracciando il cammino verso un futuro più equo, riconoscendo la crescente generazione di change-maker che seguono il loro cammino”.

Il tweet è stato pubblicato a poche ore dal “Peek performance“, evento nel corso del quale dovrebbero essere presentati nuovi prodotti.

This #InternationalWomensDay we celebrate the women who are charting the course for a more equitable future, and recognize the rising generation of change-makers who follow in their path. — Tim Cook (@tim_cook) March 8, 2022

Anche in altre occasioni simili Tim Cook ha scritto dei tweet per ricordare le donne, e negli anni passati Apple ha ricordato la giornata celebrando l’evento pubblicando storie e dettagli sui contributi creativi delle donne. Nel 2018, il tweet di Cook si chiudeva ringraziando tutte le donne che lavorano in Apple infine anche «Ogni donna che combatte per l’uguaglianza». ». Il tweet di Cook arriva puntuale e non a sorpresa: da sempre l’amministratore delegato di Cupertino non perde occasione per schierarsi a sostegno delle minoranze, sostenendo praticamente in ogni intervista ma anche con la sua partecipazione diretta e con cospicue donazioni i valori della diversità, della parità dei diritti e di numerose altre cause sociali e civili.