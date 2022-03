I MacBook M2 potrebbero non arrivare stasera

Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare della presenza di MacBook Pro con processore Apple M2 nella presentazione Apple di questa sera, eppure le voci dell’ultimo minuto, che spesso si dimostrano corrette, sembrano fare ora un deciso dietro front: all’evento Peek Performance di Apple ormai imminente, inizia alle ore 19 in Italia con traduzione scritta in diretta in Italia di macitynet, potrebbe esserci un solo modello MacBook nuovo o aggiornato con un chip M2.

Il mese scorso, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple si stava preparando a lanciare almeno un nuovo Mac all’evento dell’8 marzo, e all’epoca Gurman ipotizzò che sarebbe stato probabilmente un Mac mini di fascia alta e/o un nuovo MacBook Pro da 13 pollici.

Successivamente sono arrivate le anticipazioni su Mac Studio, apparse solo negli ultimi giorni. 9to5Mac ha riferito che Apple sta lavorando su un dispositivo Mac Studio, che sembra essere un incrocio tra un Mac Pro e un Mac mini. Nelle scorse ore, lo YouTuber Luke Miani ha condiviso i rendering di un nuovo Mac, presumibilmente chiamato Mac Studio, che secondo lui sarà introdotto l’8 marzo. Gurman ha anche confermato che una macchina “Mac Studio” è “più piccola ‌Mac Pro‌ e più potente di ‌Mac mini‌”, “pronto per l’uso” e che potrebbe essere lanciato all’evento di primavera.

Con un MacBook Air ridisegnato non previsto fino alla seconda metà dell’anno, ciò lascia il solo MacBook Pro da 13 pollici aggiornato con un nuovo chip M2 come l’altro ovvio potenziale protagonista durante l’evento Apple. Tuttavia, Miani ha dichiarato di aspettarsi che nessun notebook Mac venga introdotto all’evento di questa sera, e anche Gurman ha versato acqua fredda sul fuoco delle probabilità che un Mac con processore M2 venga annunciato insieme a un “Mac Studio della serie M1”.

Sebbene uno sviluppatore abbia individuato tracce del chip M2 di Apple nell’ultima versione beta di macOS Monterey 12.3, confermando che è dotato di una CPU a 8 core e di una GPU a 10 core aggiornata, ciò non significa necessariamente che un MacBook alimentato da M2 arriverà in primavera.

Pertanto, potrebbe essere saggio mitigare le aspettative sul fatto che un nuovo notebook Mac stia per essere annunciato da Apple nelle prossime ore. Per quanto riguarda altri prodotti che potrebbero apparire all’evento, Apple dovrebbe annunciare un nuovo colore di iPhone 13, oltre alla prossima generazione di iPhone SE e un iPad Air rinnovato, entrambi con supporto 5G. Si dice anche che Apple svelerà un nuovo display standalone, che potrebbe essere chiamato Studio Display.

Potrebbero esserci anche alcune novità sui servizi Apple, oltre alle date per il rilascio pubblico di iOS e iPadOS 15.4, insieme a macOS Monterey 12.3, che abilita Universal Control. Lo slogan dell’evento Peek Performance, ha anche suggerito che Apple potrebbe offrire una sbirciatina a un prodotto futuro, ma si tratta al momento solo di speculazioni.

Vi ricordiamo che sul nostro sito web, oltre alla trascrizione in tempo reale di tutto quel che viene detto e presentato sul palcoscenico di Apple Park, verranno contemporaneamente pubblicati singoli articoli per ogni novità presentata e, nelle ore e nei giorni successivi all’evento, decine di articoli di approfondimento.