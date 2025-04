Offerta imperdibile, Tineco Floor One S9 Artist scontato di 100 €

Avete presente il Tineco Floor One S9 Artist annunciato e lanciato sul mercato a inizio mese? Ecco, è già in sconto di 100 €.

Se sapete già di cosa si tratta, saltate pure in fondo all’articolo dove trovate spiegato come attivare l’offerta. Altrimenti seguiteci nelle prossime righe perché vi faremo un veloce riepilogo dei punti salienti e del perché vale la pena approfittare del risparmio di questi giorni.

Innanzitutto, non è la versione Steam che pure abbiamo visto a Las Vegas a inizio anno e che non è ancora arrivato sul mercato. Cosa cambia? l’assenza della pulizia a vapore (Steam, appunto) che permette di igienizzare i pavimenti eliminando germi e batteri con acqua calda a 100°C anziché usando particolari detergenti. Ma se questa non è una vostra prerogativa, allora l’offerta in corso è da non farsi sfuggire davvero.

Per prima cosa, al lavaggio dei pavimenti ne combina l’aspirazione a 22.000 Pa, permettendovi praticamente di passare aspirapolvere e straccio in una sola passata. Non solo: siccome è un lavaggio umido, la polvere finisce nel serbatoio dell’acqua sporca (750 ml), perciò smaltirla alla fine sarà anche molto più facile perché non vi ritroverete a dover maneggiare un serbatoio pieno di polvere svolazzante.

Il serbatoio dell’acqua pulita (1 litro) si trova per altro in una posizione vantaggiosa, ovvero sopra il rullo, aggiungendogli quindi del peso che gli permette di strofinare con energia il pavimento senza dover esercitare una forza esagerata verso il basso. E allo stesso tempo, non trovandosi nella parte alta del manico come invece in genere accade, se ne guadagna anche in leggerezza e manovrabilità.

Non che sia un elettrodomestico difficile da guidare, intendiamoci, perché utilizza un sistema chiamato SmoothDrive che aggiunge una spinta elettrica per poter sterzare senza sforzo, il che è particolarmente utile quando si eseguono curve rigide che di norma richiedono più forza (e se non lo si fa bene, si lasciano delle macchie non pulite).

Nella scheda tecnica troviamo altri due anglicismi: uno è FlashDry e si riferisce al sistema di autopulizia che si attiva quando si aggancia il lavapavimenti alla stazione di ricarica. Praticamente nei primi cinque minuti viene utilizzata acqua calda per sciogliere le macchie dal tubo fino al rullo della spazzola, a cui segue poi un’asciugatura a 85°C per igienizzare il tutto ed eliminare gli odori dal rullo.

L’altro è DualBlock e si riferisce al sistema a doppio raschietto che previene l’aggrovigliamento dei capelli e le ostruzioni, catturando i peli con un pettine e rimuovendo l’acqua sporca con un raschietto lineare.

Ultimo punto di forza è lo spessore di soli 13 centimetri dell’intero attrezzo, il che significa che può essere infilato facilmente sotto la gran parte di letti, divani, mobili e altre aree a bassa altezza per rimuovere ogni traccia di polvere e capelli.

Per finire, trattandosi di uno strumento senza fili, per l’alimentazione usa una batteria che promette fino a 50 minuti di autonomia con una sola carica, che potete tenere d’occhio insieme agli altri parametri tramite lo schermo LED incorporato sul manico.

Il tutto controllato da un sensore che in maniera del tutto automatica regola la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base al tipo e alla quantità di sporco che incontra. Voi dovete praticamente solo spingerlo.

La promozione

Tineco Floor One S9 Artist costa 899 € ma attivando la casella coupon prima dell’acquisto lo comprate su Amazon in sconto a 799 €, un’offerta imperdibile se volete ottenere tutto quel che vi abbiamo appena spiegato risparmiando pure 100 €.

Se non vedete la casella coupon, provate allora inserendo il codice TINPOPUPIT nell’apposito spazio prima di completare l’ordine.

Fate solo attenzione a una cosa: l’offerta scade il 30 Aprile ma se terminano prima le scorte nei magazzini potreste non ritrovarla negli ultimi giorni del mese.

Sto caricando altre schede...