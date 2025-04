Grok inizia a vedere e parlare su iPhone

Continua la crescita dell’intelligenza artificiale targata xAI: la società di Elon Musk ha appena introdotto nel suo chatbot Grok una nuova modalità Voce con la funzione Grok Vision, che permette all’AI di “vedere” il mondo attraverso la fotocamera dello smartphone.

Gli altri modelli AI concorrenti più avanzati offrono funzionalità simili da qualche tempo. Proprio come ChatGPT e Google Gemini, Grok è adesso in grado di interpretare in tempo reale le immagini catturate dalle fotocamere dello smartphone per rispondere vocalmente ai quesiti degli utenti.

Il funzionamento è presto detto: con Grok Vision su iOS, è sufficiente inquadrare un oggetto con la fotocamera e chiedere «Cosa sto guardando?». A questo punto il chatbot analizzerà la scena e fornirà a voce una risposta contestualizzata. Al momento questa funzione è disponibile solo sull’app Grok per iPhone, mentre gli utenti Android dovranno aspettare ancora qualche tempo.

Voice Mode, questo il nome della funzione, è stato potenziato anche dal supporto all’audio multilingue, consentendo conversazioni con Grok in più lingue senza cambiare impostazioni. Grazie all’integrazione della ricerca in tempo reale, il chatbot può attingere alle informazioni più aggiornate e offrire risposte istantanee e sempre pertinenti.

Nel momento in cui scriviamo il rilascio delle nuove funzioni per la visione è iniziato nell’app in USA: finora le novità di Grok, così come degli altri modelli AI sono arrivate prima in USA e successivamente anche in Europa e in Italia.

Queste migliorie a Grok seguono di pochi giorni il lancio della nuova funzione di memoria, che permette al chatbot di ricordare interazioni precedenti, come ad esempio preferenze dell’utente e domande già poste in precedenza per fornire risposte e suggerimenti sempre più personalizzati.

xAI ha, inoltre, reso disponibile la prima versione di Studio, un ambiente dedicato alla creazione di documenti e codice, simile a Canvas di ChatGPT. Studio si apre in una finestra indipendente, offrendo un’area di lavoro più concentrata per lo sviluppo di contenuti.

Se volete scaricare Grok potete farlo gratuitamente su App Store direttamente a questo indirizzo.

