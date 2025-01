Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam usa i LED colorati per visualizzare il livello di sporco al CES 2025

Pubblicità

Il CES 2025 è anche il palcoscenico di Tineco che in questi giorni sta approfittando della fiera di Las Vegas per mostrare al mondo il FLOOR ONE S9 Artist Steam, un lavapavimenti Smart di ultimissima generazione.

Tra le caratteristiche di punta segnaliamo la pulizia profonda grazie alla potente funzione di vapore ad alta temperatura che raggiunge i 140°C così da rimuovere anche le macchie più difficili e promettendo ottimi risultati su tutti i tipi di pavimenti.

La testa presenta un angolo di rotazione di 180° e un sistema di pulizia dei bordi a tre lati per poter raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili senza lasciare tracce di sporco. Ottimo anche il sistema di separazione dell’acqua sporca che riesce ad assicurare una potente aspirazione anche quando il dispositivo è in posizione piatta.

Una delle novità esclusive di questo modello è data dalla presenza di luci Aurora AI che cambiano colore in base allo stato della pulizia, fornendo quindi un feedback visivo immediato sull’avanzamento del lavoro.

Importante anche la tecnologia iLoop Smart Sensor che regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in tempo reale a seconda del livello di sporco rilevato, eliminando la necessità di intervenire manualmente per cambiare modalità o impostazioni.

Altro punto di forza è l’autonomia: grazie alle pouch cells migliorate offre fino a 75 minuti di autonomia con una sola carica. Questo va a braccetto coi serbatoi di acqua pulita da 0,88 litri e di acqua sporca da 0,75 litri che offrono sufficiente capacità per poterlo usare per tutta la casa senza bisogno di continui riempimenti o svuotamenti.

Per quanto riguarda la manutenzione infine integra un sistema di autopulizia che in soli 2 minuti pulisce a fondo tutte le sue parti interne – dai rulli ai tubi – utilizzando solo acqua fresca. A seguire un’asciugatura rapida con aria calda che in soli 5 minuti asciuga i rulli per far sì che il dispositivo sia subito pronto per l’uso successivo.

