Torcia frontale definitiva con archetto multiposizione in sconto a meno di 8 €

Utilizzare una torcia LED frontale è estremamente utile in molte situazioni, specialmente quando si hanno le mani occupate e si ha bisogno di un’illuminazione direzionale. Il modello attualmente in promozione si distingue per il sistema di aggancio a un pratico archetto che ne facilita di molto il modo di indossarla e di direzionare la luce.

Misura circa 11 x 3 x 3 cm e pesa intorno ai 60 grammi, quindi è particolarmente comoda da trasportare e da indossare a lungo senza affaticarsi. Come dicevamo si può fissare sopra l’orecchio o appendere al collo usando l’archetto in dotazione, oppure si può sganciare e usare come una torcia manuale tradizionale, adattandosi così a diverse situazioni operative.

Il punto di ancoraggio può essere regolato in modo da direzionare il fascio di luce dove più c’è bisogno, così si può mantenere la testa in una posizione comoda mentre la luce andrà ad illuminare esattamente l’area interessata.

L’intensità luminosa massima – leggiamo dalla scheda tecnica – è di 1000 lumens e si può scegliere tra 5 modalità di illuminazione: luce bianca ad alta e bassa luminosità, strobo bianco, luce rossa e strobo rosso. In questo modo si può passare facilmente da un’intensità forte per l’attività all’aperto a una luce più soffusa per situazioni dove è importante non abbagliare, come la preparazione dei pasti in campeggio o la lettura. La luce rossa, ad esempio, è ideale per la caccia per non disturbare la fauna, mentre le modalità strobo risultano utili come segnale SOS in caso di emergenza.

Si tratta di una torcia ricaricabile come un cellulare via USB-C e con una carica completa si ottengono fino a 8 ore di utilizzo con luce bianca a bassa intensità e 2,5 ore con la massima luminosità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 8 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

