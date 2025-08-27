Bose ed Epson collaborano su videoproiettori con audio e video top

Epson e Bose Corporation hanno siglato una partnership che ha portato allo sviluppo di videoproiettori dotati di tecnologia audio Bose.

La prima linea di prodotti frutto della collaborazione è una famiglia di videoproiettori per l’home entertainment, composta da modelli laser a ottica ultracorta (UST) con risoluzione 4K, audio coinvolgente e bassi profondi grazie a Sound by Bose.

Le due aziende riferiscono di condividono l’obiettivo comune di offrire maggiore valore ai clienti: combinano i punti di forza di Epson nella tecnologia di proiezione compatta, con le prestazioni audio di Bose, l’obiettivo è offrire soluzioni multifunzione che promettono “un’esperienza audiovisiva profondamente coinvolgente”.

“In Bose – ha dichiarato Nick Smith, Presidente, Audio Technology Business & Chief Strategy Officer di Bose – ci impegniamo per offrire all’ascoltatore esperienze audio incredibili, indipendentemente da dove è posizionato. Lavorare con Epson ci dà l’opportunità di combinare immagini mozzafiato con un suono potente per aiutare le persone a connettersi più profondamente con i contenuti e portare l’intrattenimento domestico a un livello superiore. Siamo entusiasti di rivelare una serie di nuovi prodotti per l’home entertainment che da settembre darà vita a questa promessa.”

“Grazie a questa partnership – ha affermato Tomoo Takaso, Chief Operating Officer della Visual Products Operations Division di Epson – combiniamo la nostra tecnologia di proiezione luminosa, vivida e versatile con i sistemi audio personalizzati di Bose per realizzare la fusione di suono e immagini, stabilendo un nuovo standard per l’intrattenimento.

Annunci a settembre

I nuovi prodotti che verranno lanciati e annunciati a settembre dimostreranno come la proiezione 4K UST unita al Sound by Bose possa trasformare l’esperienza di visione domestica”.

La società statunitense Bose, fondata nel 1964, ha sviluppato nel corso degli anni vari prodotti e tecnologie che hanno trasformato il modo di ascoltare la musica, inclusi diffusori e tecnologie audio, ed è stata pioniera nella cancellazione del rumore: ha un catalogo con prodotti che spaziano tra cuffie, auricolari, diffusori, prodoti per l’home cinema, ecc.

Per tutti gli articoli che parlano di Epson rimandiamo a questa sezione di macitynet; per tutti gli articoli su Bose si parte da qui.