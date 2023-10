Sandisk Extreme Pro SSD superveloce da 2 TB a 199,99 € per la Festa delle offerte Prime

Se siete un fotografo che ha necessità di editare o verificare le proprie foto mentre è in viaggio o sul campo, se siete un normale utente ma che ha bisogno di un disco esterno velocissimo e robusto, sappiate che su Amazon in occasione delle offerte d’autunno trovate al minimo il SanDisk Extreme PRO SSD con NVMe da 2TB: 199,99 €

Questo disco, è un prodotto estremamente, un disco “rugged”, nato per essere portato in giro e accompagnare coniugando velocità e solidità qualunque tipo di utente e in particolare tutti quei creativi, grafici, fotografi che vogliono lavorare in sicurezza (è protetto da polvere e schizzi d’acqua). La nuova versione si distingue dalla precedente non per il design, rimasto identico, ma soprattutto per l’SSD.

La resistenza alle cadute è fino massimo due metri, l’indice di protezione è ip55 contro acqua e polvere.

Il SanDisk Extreme Pro ha una velocità di 2000 MB/s. In questo modo non sarà un problema gestire il contenuto del disco direttamente, senza necessità di copiare i file sul disco della macchina e liberando spazio all’interno di essa.

Il SanDisk Extreme si alimenta direttamente dalla porta USB, viene fornito sia con un connettore per l’interfaccia USB 3.1 che per interfaccia USB-C dei più recenti Mac. È quindi compatibile appena fuori dalla scatola con tutti e due i mondi.

Su Amazon il taglio da 4 TB costa 199,99 €, si tratta di un centinaio di euro meno dei prezzi che trovate in negozio. Anche su Amazon è impossibile trovare un prezzo migliore.