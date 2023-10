Tornano le voci di un nuovo iMac prima di fine ottobre

Manca poco alla fine di ottobre e – secondo voci che arrivano dal sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg – Apple avrebbe in programma il lancio prima di Halloween di un nuovo iMac.

Gurman nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” sottolinea che sono passati più di 900 giorni dal lancio dell’iMac con chip M1, presentato a metà 2021. Il redattore di Blommberg non indica quale chip dovrebbe integrare il nuovo iMac ma in precedenza aveva riferito dell’arrivo di un nuovo all-in-one con chip M3.

Gurman riferisce di avere saputo che verso fine mese Apple ha in programma il lancio di un prodotto che riguarda il mondo Mac; fa notare che se si cerca di ordinare un MacBook Pro 13″ o altri prodotti Pro, per molte configurazioni la spedizione non è prevista prima di novembre, segnale che potrebbe indicare l’arrivo di nuovi prodotti.

I MacBook Pro 14″ e 16″ sono stati aggiornati a gennaio, e se un aggiornamento ci sarà, se ne parlerà probabilmente non prima dell’inizio del prossimo anno.

Per quanto riguarda futuri MacBook Air con chip M3, anche questi dovrebbero arrivare nel 2024. Si parla ancora di fine 2024 o 2025 per quanto riguarda il presunto iMac “Pro” con display da 32″ e nuovo design.