Apple prepara l’iMac gigante, test sulla versione con schermo da 32″

Apple sta ancora pensando di far crescere le dimensioni degli iMac. Nei laboratori di Cupertino è infatti in corso di test di una versione con schermo da ben 32″.

Ne parla il solito Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter PowerOn riconfermando nella sostanza quanto riferito diversi mesi fa quando si davando anticipazioni su macchine con nuovo design con display senza bordo che avrebbero reso possibile un sostanziale incremento della superficie dello schermo.

Uno schermo da 32 pollici porterebbe l’iMac ad assomigliare molto al Pro Display XDR, che ha una risoluzione 6K. Nel caso specifico dell’iMac non è chiaro quale potrebbe essere la risoluzione, ma per dimensioni non dovrebbero esserci differenze sostanziali.

Apple, lo ricordiamo, sta predisponendo un rinnovo della gamma iMac. Già a marzo l’all in one oggi fermo all’ormai obsoleto processore M1 era stato definito come “in avanzata fase di progettazione”. Parliamo però di un iMac classico da 24″, seppure con processore M3.

Quello che si intravede più distante è un modello totalmente diverso destinato a raccogliere il testimone della versione da 27″ oggi non più in produzione e forse dell’iMac Pro che è scomparso dai radar da anni. Proprio di iMac Pro si era parlato ad inizio 2022 come uno dei progetti in corso.

Apple con un iMac da 32″ potrebbe catalizzare l’attenzione e l’interesse del pubblico professionale, di tutti coloro in particolare che vogliono una grande superficie di lavoro e che oggi non hanno altre soluzioni che spendere significativamente per Apple Display XRD oppure affidarsi al più piccolo Studio Display Retina (provato da Macitynet qui)

Gli iMac da 32″ sono ancora nelle prime fasi dello sviluppo e quindi non dovrebbero apparire prima del 2024. Gli iMac con processore M3 potrebbero invece essere rilasciati in autunno quando arriveranno altri Mac con lo stesso processore.

Secondo indiscrezioni circolate a inizio febbraio di quest’anno, Apple avrebbe monopolizzato l’intera capacità produttiva per i chip di nuova generazione di TSMC.