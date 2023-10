Cubo salvaspazio multipresa LENCENT con prese USB a soli 3 €

Il cubo-di-Rubik-dell’elettricità è scontatissimo: parliamo di LENCENT, una multipresa dal design salvaspazio che vi consente di alimentare o ricaricare contemporaneamente tre dispositivi e allo stesso tempo dare energia ad altri quattro sfruttando le porte USB a bordo. Il tutto occupando una sola presa elettrica.

L’appellativo che gli abbiamo dato in apertura non è casuale: la forma infatti è quasi perfettamente cubica, con 7,6 centimetri circa di altezza e larghezza, e 6,3 in profondità, per un peso complessivo che supera di poco i 200 grammi. Quindi compatto e leggero, tanto da poter essere consigliato anche per chi viaggia e ha la necessità di ricaricare più dispositivi contemporaneamente sfruttando la sola presa disponibile in albergo o in ufficio.

Si infila a una qualsiasi presa Shuko e in un lampo ne mette a disposizione tre dove poter collegare elettrodomestici ma anche alimentatori e spine di altri gadget. Data la forma e gli ingombri è particolarmente utile in ambienti come la cucina, dove si riesce a massimizzare l’utilità di una delle prese a muro potendo collegare macchina del caffè, impastatrice planetaria e forno da una sola postazione.

Oltre alle tre prese Shuko l’utente ha a disposizione anche altre tre porte USB-A (fino a 12 Watt) che si possono utilizzare per ricaricare smartphone, tablet, cuffie, auricolari, lettori MP3 e via dicendo. E infine c’è una USB-C che da sola eroga fino a 35 Watt, perciò può ricaricare rapidamente gli smartphone di ultima generazione oppure un computer come il MacBook Air.

A bordo ci sono tutti i sistemi di protezione desiderabili che evitano disastri in caso di cortocircuito, sovracorrente e via dicendo, e soprattutto è presente un piccolo interruttore meccanico sulla facciata anteriore che in un solo click consente di interrompere il passaggio di corrente a tutte le porte e le prese, utile sia per risparmiare energia che per allungare la vita delle batterie dei dispositivi collegati che hanno già raggiunto il 100% di carica.

