I nuovi iPad rimandati a marzo

Apple ha in cantiere nuovi iPad ma questi arriveranno non prima di marzo. Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che la nuova Apple Pencil che si ricarica tramite USB-C presentata pochi giorni addietro è arrivata prima dell’aggiornamento degli iPad previsto per marzo.

Secondo Gurman, Apple è da tempo al lavoro su iPad di 11ª generazione, iPad mini di 7ª generazione e iPad Air di 6ª generazione.

Gli aggiornamenti di marzo prevedono tutti e tre le varianti dei nuovi dispositivi; non è del tutto da escludere anche un nuovo iPad Pro, ma per il momento secondo il redattore di Bloomberg di sicuro per marzo ci sono gli altri iPad.

Gurman riferisce ancora che Apple interromperà la produzione dell’Apple Pencil di prima generazione e dell’iPad di 9ª generazione (con chip A13), e a quel punto non vi saranno più in vendita iPad con connettore Lightning.

Di un iPad Air di 6ª generazione erano circolate voci pochi giorni addietro secondo le quali l’arrivo è previsto per fine ottobre, ma Gurman è più propenso per un lancio a marzo.

L’ultimo iPad Air è stato presentato a marzo 2022 (qui la nostra recensione); la versione attualmente in vendita vanta chip M1, fotocamera grandangolo da 12MP, Fotocamera frontale con ultra‑grandangolo da 12MP, supporto Center Stage, porta USB-C, supporto 5G nei modelli “cellular”, nuove opzioni colore. La versione aggiornata dell’iPad potrebbe essere offerta con chip M2, una porta Thunderbolt come l’iPad Pro, l’Apple Pencil e nuove colorazioni.