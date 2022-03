Toshiba cambia pelle, si dimette il Ceo Satoshi Tsunakawa

Toshiba ha annunciato che il CEO Satoshi Tsunakawa si è dimesso dal suo ruolo e nominato come successore Taro Shimada, finora Senior Vice President Corporate dell’azienda.

Nel suo nuovo ruolo, Shimada si occuperà anche di attività legate all’energia e altre infrastrutture in seguito alla divisione dell’azienda in due entità, mossa che dovrebbe essere completata per la seconda metà dell’anno fiscale 2023. L’azienda ha anche annunciato che Goro Yanase, presidente e CEO responsabile Toshiba Elevator and Building Systems, è stato nominato COO (direttore operativo).

Il Consiglio di amministrazione della multinazionale a ha anche promosso Hiroyuki Sato, al ruolo di vicepresidente esecutivo, con responsabilità per le attività che riguardano elettronica e storage; quando lo spin-off dell’azienda verrà completato, Sato diventerà presidente e CEO della Device Co. Toshiba sottolinea che i ruoli in questione sono per il momento ad interim, quindi cariche assunta provvisoriamente nell’attesa della nomina degli effettivi titolari.

“Il Consiglio osserverà il rendimento e lo svolgimento delle attività, e la conferma degli incarichi nelle rispettive posizioni sono subordinate al raggiungimento di risultati soddisfacenti”, riferisce (PDF) l’azienda. “All’occorrenza, il Consiglio proseguirà il processo di deliberazione designando candidati esterni”.

Toshiba sottolinea che, nonostante le dimissioni come amministratore delegato, Tsunakawa continuerà a lavorare come presidente ad interim. I cambiamenti nell’esecutivo di Toshiba sono solo gli ultimi dopo l’uscita dell’ex CEO Nobuaki Kurumatani ad aprile, e l’estromissione del presidente Osamu Nagayama da parte degli azionisti a giugno dello scorso anno.

Un diverso direttore del comitato di revisione, Nobuyuki Kobayashi, è stato estromesso con il voto dagli azionisti nell’ambito dell’assemblea annuale (AGM) dello scorso anno. Dopo una indagine approvata dall’annual general meeting del 2021, era emersa collusione tra l’azienda e il governo per fare pressioni sugli investitori esteri affinché si allineassero con gli interessi del management. Nagayama aveva scritto una lettera, esprimendo il suo “profondo rammarico” per la condotta, sottolineando che quanto accaduto poteva essere un cambiamento positivo verso miglioramenti operativi.

Tra le ultime novità introdotte da Toshiba ricordiamo un televisore top di gamma con Alexa integrata e versioni da ben 18 TB dei dischi fissi N300 e X300.